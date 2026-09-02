Frente fria chega à Bahia com ventos de até 70 km/h, raios e chuva forte

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A chegada de uma frente fria à Bahia colocou as regiões do Extremo Sul e Baixo Sul em estado de atenção para a ocorrência de chuva forte e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h. O alerta foi emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e segue válido até as 13h desta quinta-feira, 3.

Segundo o órgão, a aproximação do sistema pelo Extremo Sul favorece a formação de áreas de instabilidade entre a tarde desta quarta-feira (2) e a tarde de quinta. Nesse período, os acumulados de chuva podem alcançar 50 milímetros em 24 horas.

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Além dos volumes elevados, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e ventos fortes, principalmente nas áreas incluídas no estado de atenção. As rajadas devem variar entre 50 e 70 km/h.

Transtornos

Entre os possíveis transtornos provocados pelo mau tempo estão:

quedas de árvores e galhos;

deslocamento de objetos e estruturas leves;

além de interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

As condições também exigem atenção no litoral. Conforme o Inema, a instabilidade pode afetar atividades marítimas em áreas mais expostas, e a recomendação é de cautela para navegação e outras atividades realizadas no mar durante a vigência do alerta.

A população também deve evitar permanecer próxima a árvores, postes, placas, estruturas metálicas ou objetos que possam ser deslocados pelas rajadas. Locais com estruturas frágeis ou mal fixadas também devem ser evitados.

Frente fria derruba temperaturas

Além da chuva e dos ventos, a passagem da frente fria deve provocar uma queda expressiva nas temperaturas do Extremo Sul baiano.

Em Eunápolis, por exemplo, a máxima prevista passa de 35°C nesta quarta para 24°C na quinta-feira, uma redução de 11°C. Já em Teixeira de Freitas, os termômetros podem passar de uma máxima de 33°C para 23°C no mesmo período.

Nesta quarta, o Extremo Sul deve registrar aumento da nebulosidade e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas.

Na quinta-feira, apesar de a frente fria perder força, áreas de instabilidade ainda devem atingir o Baixo Sul, Salvador e o Recôncavo. Nessas regiões, podem ocorrer chuvas de fraca a moderada intensidade ao longo do dia.

Calor pode chegar a 40°C no interior

Enquanto parte do litoral enfrenta chuva e queda nas temperaturas, algumas regiões do interior da Bahia continuam sob forte calor e baixa umidade.

Quarta-feira - as máximas podem alcançar 40°C em Barra e Bom Jesus da Lapa. Paulo Afonso e Remanso podem registrar 39°C, enquanto Juazeiro pode chegar aos 38°C.

No Oeste, Sudoeste e Vale do São Francisco, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% durante os períodos mais quentes.

Quinta-feira - Já nesta quinta, as temperaturas continuam elevadas em algumas cidades, com máxima de 37°C em Formosa do Rio Preto e de 36°C em Barra, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa e Remanso.

Em caso de emergência provocada pelas condições meteorológicas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.