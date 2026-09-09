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DUPLA OPORTUNIDADE

Agência do SUS lança dois editais com salários de até R$ 10 mil

São vagas de nível técnico e para nível superior

Carla Melo
Por
As oportunidades são de CLT e temporárias
As oportunidades são de CLT e temporárias - Foto: Divulgação

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) lançou dois editais de processos seletivos, com salários iniciais variam de R$ 4.000,00 a R$ 10.302,00.

As oportunidades dos editais nº 99/2026 e nº 98/2026 são para contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para Psicologia, e para formação de cadastro reserva para os demais cargos.

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São vagas de nível técnico e para nível superior e serão alocadas no projeto Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e à Coordenação de Serviços de Acolhimento Profissional no Programa AgSUS Acolhedora, respectivamente

Confira a distribuição das oportunidades:

Nível técnico:

  • Técnico em Enfermagem do Trabalho - R$ 4.000,00
  • Técnico em Segurança do Trabalho - R$ 4.000,00

Nível superior

  • Psicólogo - R$ 8.800,00
  • Analista de Gestão – Enfermeiro do Trabalho - R$ 8.800,00
  • Analista de Gestão – Engenheiro de Segurança do Trabalho - R$ 10.302,00
  • Analista de Gestão – Médico do Trabalho - R$ 8.331,75

Como e quando se inscrever

De acordo com os editais, a inscrição no processo seletivo AgSUS poderá ser solicitada em diferentes períodos, dependendo do edital. Para o edital nº 98, o período ficará aberto entre os dias 04 e 18 de setembro de 2026.

Já para o edital nº 99, o cronograma informa que a candidatura vai de 16 de setembro a 16 de outubro de 2026. Nos dois casos, o prazo terá início às 10h do primeiro dia e encerramento às 18h da data final, conforme horário oficial de Brasília.

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A solicitação deverá ser feita de maneira exclusivamente online, pelo site da banca organizadora, Cebraspe. Para isso, basta entrar na página do edital de interesse e preencher a ficha eletrônica, selecionando o cargo desejado.

Etapas de classificação

Ambos os editais preveem prova objetiva como primeira etapa, prevista para ser realizada de maneira remota (online). Essa deverá ser aplicada no dia 01 de novembro para Psicólogo e no dia 22 de novembro para os demais cargos.

A prova do processo seletivo AgSUS será composta por questões de “certo ou errado” acerca de conhecimentos normativos da Agência, do Sistema Único de Saúde e específicos da função pleiteada.

A segunda fase do certame consistirá em avaliação de títulos, pontuando formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional.

Provas

As provas estão previstas para o dia 22 de novembro de 2026 e as seleções serão compostas por duas fases sob responsabilidade do Cebraspe:

  • Prova Objetiva On-line (caráter eliminatório e classificatório).
  • Avaliação de Títulos e Experiência (caráter classificatório, valendo até 8,00 pontos)
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brasil concurso processo seletivo vagas

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