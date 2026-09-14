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Concurso de prefeitura oferece 463 vagas com ganhos de até R$ 11 mil

As vagas são imediatas e para cadastro reserva; confira oportunidades

Carla Melo
Por
Cidade tem aproximadamente 140.523 habitantes
Cidade tem aproximadamente 140.523 habitantes - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Queimados, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu inscrições para um concurso com 463 vagas em diversos cargos públicos.

As vagas são imediatas e para cadastro reserva, e oportunidades para níveis médio, médio/técnico e superior, com remunerações que chegam a R$11.567,11

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Confira a distribuição de vagas

Nível Médio e Técnico:

  • Monitor de Alunos (76 vagas + CR);
  • Agente de Apoio à Inclusão (60 vagas + CR);
  • Agente Administrativo (54 vagas + CR);
  • Cuidador de Residência Terapêutica (18 vagas + CR);
  • Técnico de Enfermagem 40h (15 vagas + CR);
  • Técnico de Laboratório (14 vagas + CR);
  • Técnico em Raio X (11 vagas + CR);
  • Técnico em Aparelho Gessado (10 vagas + CR).

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Nível Superior:

  • Psicólogo (23 vagas + CR);
  • Enfermeiro 40h (14 vagas + CR);
  • Assistente Social (11 vagas + CR);
  • Agente Fazendário (08 vagas + CR);
  • Contador (06 vagas + CR);
  • Agente Fiscal (05 vagas + CR)
  • Médicos em diversas especialidades.

Como se inscrever

As inscrições serão aceitas até as 23h59 do dia 13 de outubro, pelo site do IAN Concurso e o prazo de pagamento até o dia 14 de outubro. As taxas de inscrição variam entre:

  • R$120 (níveis médio e médio/técnico);
  • R$150 (nível superior);
  • R$180 (médico e cirurgião-dentista),

Há possibilidade de isenção prevista no edital e que podem ser pedidas até esta sexta, 11. Podem solicitar a isenção candidatos inscritos no CadÚnico e considerados hipossuficientes (renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos ou até ½ salário-mínimo por pessoa); e doadores de medula óssea cadastrados no REDOME.

Provas

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, em 20 ou 22 de novembro, dependendo do cargo pretendido. Os conteúdos cobrados estão disponíveis no edital da seleção.

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concursos oportunidades PREFEITURA vagas

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