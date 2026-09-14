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Homem é preso com vasta quantidade de drogas durante ronda em Salvador

Ação foi deflagrada depois de denúncias sobre um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica

Alice Paulilo
Por
Homem é preso junto a grande quantidade de drogas
Homem é preso junto a grande quantidade de drogas - Foto: 18ª CIPM

Um homem foi preso na noite do último domingo, 13, com uma vasta quantidade de drogas durante rondas policiais na região do Jauá, bairro do Alto de Coutos, em Salvador. Os policiais militares da 18ª CIPM deflagrarão a ação após denúncias sobre um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica.

A apreensão resultou na retirada de circulação de 27 tabletes de maconha e seis grandes embalagens da droga sintética K9, pesando aproximadamente 1 kg cada.

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Suspeito tenta fugir, mas é detido por policiais

Durante a varredura no local, os policiais encontraram dois tonéis escondidos na laje de uma edificação, onde o entorpecente estava armazenado. A localização do material ocorreu após a aproximação das equipes, quando o suspeito tentou escapar pelo imóvel.

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Ele chegou a subir para a laje na tentativa de fugir, mas foi alcançado e contido pelos militares. Após a abordagem e a busca no espaço, o material ilícito foi recolhido.

O suspeito e toda a droga apreendida foram levados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil para os procedimentos legais.

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drogas Polícia Salvador

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