Trabalhador rural é executado a tiros na Bahia

Um homem identificado como Marcelo Costa Gama, de 31 anos, foi morto, na manhã desta sexta-feira, 11, na zona rural que divide os municípios de Buerarema e Itabuna, na região sul da Bahia. O rapaz, que era funcionário de uma fazenda, foi executado por, pelo menos, seis tiros, logo após iniciar o trabalho, às 7h.

Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, que chegaram ao local em motocicleta de dados não anotados. Ele teriam surpreendido Marcelo e atirado várias vezes. O trabalhador rural não teve chance de defesa e morreu no local antes de receber atendimento médico.

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Ainda segundo relatos, a dupla fugiu logo em seguida por uma estrada de terra e, até a noite desta sexta-feira, não havia sido localizada. A Polícia Civil já iniciou as diligências na tentativa de identificar e prender os suspeitos. A motivação para o crime também é investigada.

Marcelo trabalhava na hora em que foi morto - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

A vítima trabalhava e residia no imóvel rural com a esposa a cerca de um ano. À polícia, a mulher de Marcelo contou que ele já tinha passagem policial, no entanto não soube informar por qual crime. Ela ainda relatou que o marido já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Na ocasião, ele foi ferido com golpes de facão, após se envolver em uma briga.

A esposa relatou à polícia que a situação poderia ter sido pior, já que um dos filhos do casal, uma criança de 10 anos, foi deixada em casa pelo pai, mesmo insistindo para acompanhá-lo.

Por algum motivo, Marcelo recusou a companhia do menino. Além de esposa e do filho, de 10 anos, Marcelo deixou outro garoto, de 6. As informações são do Blog do Marcelo.