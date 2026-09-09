Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Trabalhador é morto após "brincar" de pegar carne em marmita de colega

Homem trabalhava no local há cerca de um mês

Luiza Nascimento
Por
Adelson Pereira de Araújo
Adelson Pereira de Araújo - Foto: Reprodução

Um trabalhador, identificado como Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, foi morto a facadas após pegar carne da marmita de um colega de alojamento para fazer uma brincadeira. O caso ocorreu no último domingo, 6, no município Patos de Minas, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a atitude gerou uma discussão e, durante a briga, o suspeito de 29 anos, golpeou a vítima diversas vezes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao presenciarem as cenas, alguns funcionários levaram Adelson ao pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias, onde ele recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Já outros colegas permaneceram na república para conter o agressor, que com a chegada da polícia, foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil. Segundo informações do G1, ao ser conduzido, o homem afirmou ter cometido o crime porque "não aceita desaforo".

Leia Também:

POLÍCIA

Suspeito de matar filha de PMs tem prisão mantida após audiência
Suspeito de matar filha de PMs tem prisão mantida após audiência imagem

LATROCÍNIO

Caso Brenda Nicole: dívida com agiotas teria motivado assalto
Caso Brenda Nicole: dívida com agiotas teria motivado assalto imagem

POLÍCIA

Empresas podem ser fechadas após baiano perder R$ 100 mil em apostas
Empresas podem ser fechadas após baiano perder R$ 100 mil em apostas imagem

Entenda a briga

Cerca de 14 trabalhadores sazonais vivem na república e Adelson tinha chegado ao local há cerca de um mês para o novo trabalho em uma fazenda de café.

De acordo com as testemunhas, ambos passaram o dia juntos, consumindo bebidas alcoólicas, sem intercorrências. No entanto, durante o jantar, a vítima pegou um pedaço de carne da marmita do colega e fez uma brincadeira.

Quem era Adelson?

Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, era casado há 12 anos e pai de três filhos. Ele morava com a família em Patrocínio, município da mesma região, mas aceitou se mudar para a cidade vizinha porque o novo emprego oferecia um salário melhor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Adelson Pereira de Araújo MInas Gerais patos de minas

Relacionadas

Mais lidas