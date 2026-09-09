POLÍCIA
Trabalhador é morto após "brincar" de pegar carne em marmita de colega
Homem trabalhava no local há cerca de um mês
Um trabalhador, identificado como Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, foi morto a facadas após pegar carne da marmita de um colega de alojamento para fazer uma brincadeira. O caso ocorreu no último domingo, 6, no município Patos de Minas, em Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a atitude gerou uma discussão e, durante a briga, o suspeito de 29 anos, golpeou a vítima diversas vezes.
Ao presenciarem as cenas, alguns funcionários levaram Adelson ao pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias, onde ele recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.
Já outros colegas permaneceram na república para conter o agressor, que com a chegada da polícia, foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil. Segundo informações do G1, ao ser conduzido, o homem afirmou ter cometido o crime porque "não aceita desaforo".
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Entenda a briga
Cerca de 14 trabalhadores sazonais vivem na república e Adelson tinha chegado ao local há cerca de um mês para o novo trabalho em uma fazenda de café.
De acordo com as testemunhas, ambos passaram o dia juntos, consumindo bebidas alcoólicas, sem intercorrências. No entanto, durante o jantar, a vítima pegou um pedaço de carne da marmita do colega e fez uma brincadeira.
Quem era Adelson?
Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, era casado há 12 anos e pai de três filhos. Ele morava com a família em Patrocínio, município da mesma região, mas aceitou se mudar para a cidade vizinha porque o novo emprego oferecia um salário melhor.