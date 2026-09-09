Trabalhador é morto após "brincar" de pegar carne em marmita de colega

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Um trabalhador, identificado como Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, foi morto a facadas após pegar carne da marmita de um colega de alojamento para fazer uma brincadeira. O caso ocorreu no último domingo, 6, no município Patos de Minas, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a atitude gerou uma discussão e, durante a briga, o suspeito de 29 anos, golpeou a vítima diversas vezes.

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Ao presenciarem as cenas, alguns funcionários levaram Adelson ao pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias, onde ele recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Já outros colegas permaneceram na república para conter o agressor, que com a chegada da polícia, foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil. Segundo informações do G1, ao ser conduzido, o homem afirmou ter cometido o crime porque "não aceita desaforo".

Entenda a briga

Cerca de 14 trabalhadores sazonais vivem na república e Adelson tinha chegado ao local há cerca de um mês para o novo trabalho em uma fazenda de café.

De acordo com as testemunhas, ambos passaram o dia juntos, consumindo bebidas alcoólicas, sem intercorrências. No entanto, durante o jantar, a vítima pegou um pedaço de carne da marmita do colega e fez uma brincadeira.

Quem era Adelson?

Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, era casado há 12 anos e pai de três filhos. Ele morava com a família em Patrocínio, município da mesma região, mas aceitou se mudar para a cidade vizinha porque o novo emprego oferecia um salário melhor.