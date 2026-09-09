Suspeito de matar filha de PMs tem prisão mantida após audiência

O suspeito de ter matado a filha de dois sargentos da Polícia Militar da Bahia, Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, identificado como Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, teve sua prisão mantida agora sob regime preventivo depois de passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, 9.

O suspeito estava preso desde a última segunda-feira, 7, quando se apresentou, junto de um advogado, ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), onde foi ouvido e teve a prisão em flagrante formalizada. Agora, a prisão teria sido confirmada após audiência de custódia, conforme aponta a Record Bahia.

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A redação do portal A TARDE tentou contato com a defesa de Ricardo Neri Melo Junior, mas não obteve resposta.

Advogado alega legitima defesa

O advogado de Ricardo Neri, o Dr. José Antonio, alega que o suspeito teria agido em legitima defesa. Em entrevista à Record Bahia nesta terça-feira, 8, que Brenda teria reagido a tentativa de assalto e avançado contra o suspeito e que o disparo teria sido feito de forma acidental, sem a intenção de matar a jovem.

“Ela foi para cima de Ricardo e, pelo fato de ele ser alto, ele pensou que ela iria tentar até mesmo tomar a arma dele. Aí ele colocou uma mão, foi para a outra e acabou disparando a arma de fogo. Ele não tinha intenção de tirar a vida da vítima para poder subtrair o aparelho”, disse a defesa.

Relembre o caso

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador, no último domingo, 6.

A jovem estava em uma moto junto do namorado quando um criminoso anunciou o assalto e ordenou que Brenda entregasse seu celular, ela negou. Diante da negativa, o assaltante efetuou o disparo, que acertou no rosto da jovem, e fugiu em direção ao interior do bairro.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

Um dia depois, na segunda-feira, 7, o suspeito, identificado como Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), acompanhado de um advogado.

Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

*Matéria em atualização