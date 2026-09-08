Brenda Nicole: suspeito de matar filha de PM's passará por custódia nesta quarta (9)

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Preso após confessar ter feito o disparo que matou Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, durante uma tentativa de assalto em Salvador, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, 9. A sessão está marcada para as 9h40, no Fórum Criminal de Sussuarana.

Ricardo se apresentou na segunda-feira, 7, no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), onde foi ouvido e teve a prisão em flagrante formalizada.

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Durante as investigações, a polícia apreendeu uma motocicleta apontada como a utilizada no crime, além de um aparelho celular.

Em entrevista à Record Bahia nesta terça-feira, 8, o advogado de Ricardo, José Antônio, afirmou que Brenda teria reagido à tentativa de assalto e avançado contra o suspeito. Segundo a versão apresentada pela defesa, o disparo que atingiu a jovem teria ocorrido de forma acidental e sem intenção de matá-la.

Suspeito já havia sido preso

Ricardo possui um registro criminal anterior. Em 2024, ele foi preso e autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No caso envolvendo Brenda, a motocicleta apontada como utilizada pelo suspeito foi localizada em Sussuarana Nova por equipes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (Apolo), em atuação conjunta com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

O veículo foi encaminhado ao Deic e incorporado aos elementos reunidos durante a investigação. O caso é apurado pela Polícia Civil como latrocínio.

As diligências continuam para localizar a arma utilizada no crime e reunir outros elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

Relembre o caso

Brenda Nicole foi morta no domingo (6), no bairro do Imbuí, em Salvador. A jovem voltava de uma festa de motocicleta acompanhada do namorado quando foi surpreendida por uma tentativa de assalto.

Segundo as informações reunidas durante a investigação, o criminoso teria exigido o celular da jovem. Brenda teria reagido à abordagem e acabou atingida por um tiro no rosto. Após o disparo, o suspeito fugiu.

No dia seguinte ao crime, um homem chegou a ser levado ao Deic após a polícia identificar uma motocicleta com características semelhantes às do veículo usado durante o assalto.

Ele prestou depoimento, mas foi liberado depois que os investigadores descartaram a participação dele no assassinato.

Com o avanço das apurações, Ricardo se apresentou à polícia e confessou ser o responsável pelo disparo. Posteriormente, as equipes localizaram a motocicleta apontada como utilizada na ação.

A investigação segue em andamento para esclarecer toda a dinâmica do crime.