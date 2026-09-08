Ataque a tiros em paredão deixa jovem morto e dois menores feridos em Salvador

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Um jovem de 18 anos morreu e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, ficaram feridos após um ataque a tiros durante uma festa do tipo paredão na noite desta segunda-feira, 7, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Conforme informações apuradas pela reportagem do portal A TARDE, homens armados chegaram ao local onde acontecia a festa, na comunidade, e efetuaram diversos disparos. Durante a ação, Ian de Almeida da Silva foi atingido e morreu no local.

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A Polícia Militar informou que equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa caída ao solo, ferida por disparos de arma de fogo, na Rua Beira Rio. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Os militares também fizeram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Os dois adolescentes baleados foram socorridos após o ataque. A Polícia Civil confirmou que investiga, além do homicídio de Ian, a tentativa de homicídio contra os dois menores.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Segundo a corporação, guias para perícia e remoção foram expedidas, enquanto oitivas e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Após o ataque, o policiamento foi intensificado na região.