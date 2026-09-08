Homem que confessou matar filha de PM em Salvador já havia sido preso em 2024

O homem que confessou ser o responsável pelo disparo que matou Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, durante uma tentativa de assalto em Salvador, já tinha sido preso anteriormente. Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, foi detido em flagrante em dezembro de 2024, após ser encontrado com uma motocicleta roubada e com placa clonada.

Naquele episódio, Ricardo foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu quase dois anos antes de ele voltar a ser alvo de uma investigação policial, desta vez relacionada à morte da jovem no bairro do Imbuí.

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O histórico policial veio à tona após Ricardo se apresentar no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), acompanhado de quatro advogados. Ele confessou ter efetuado o disparo que matou Brenda durante a ação criminosa.

Além da confissão, a investigação avançou com a localização da motocicleta apontada como utilizada no crime mais recente. O veículo foi encontrado no bairro de Sussuarana Nova por equipes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (Apolo), que atuaram em conjunto com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

A motocicleta foi encaminhada ao DEIC e passou a fazer parte dos elementos reunidos pela polícia. Um celular também foi apreendido com Ricardo. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio.

Relembre o caso

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, foi morta no domingo, 6, no bairro do Imbuí, em Salvador. Ela voltava de uma festa de moto com o namorado quando teria sido abordada durante uma tentativa de assalto.

De acordo com as informações da investigação, o suspeito exigiu que Brenda entregasse o celular. A jovem teria reagido e acabou atingida por um disparo no rosto. Após atirar contra a vítima, o homem fugiu do local.

Na segunda-feira, 7, outro homem chegou a ser conduzido ao DEIC depois que a polícia identificou uma motocicleta com características semelhantes às do veículo utilizado na ação. Ele prestou depoimento, mas acabou liberado após os investigadores concluírem que não havia relação dele com o assassinato.

Com o avanço das investigações e a apresentação de Ricardo, as equipes policiais localizaram a motocicleta que teria sido utilizada no crime. Agora, segundo a Polícia Militar, as diligências continuam para localizar a arma usada no disparo e reunir outros elementos que contribuam para o esclarecimento completo do caso.