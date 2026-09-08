POLÍCIA
‘Carioca do CV’ é preso tentando se esconder em Salvador
Criminoso possuía três mandados de prisão em aberto
Um homem conhecido como “Carioca do CV”, membro da facção criminosa do Comando Vermelho (CV), natural do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira, 8, no bairro de Itapuã, em Salvador.
Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE o homem foi identificado como Bruno Leonardo Castro Santos, de 37 anos, é natural do Rio de Janeiro e buscava se esconder em território baiano.
Sobre o criminoso
O criminoso conhecido como Carioca do CV, possuía três mandados de prisão em aberto e foi apresentado na Polinter e vai aguardar a marcação da sua audiência de custódia.
A captura do faccionado aconteceu durante uma etapa da Operação Artemis, deflagrada de forma permanente pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública da Bahia, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.