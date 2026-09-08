Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

‘Carioca do CV’ é preso tentando se esconder em Salvador

Criminoso possuía três mandados de prisão em aberto

Gustavo Zambianco
Por
“Carioca do CV”, preso em Salvador
“Carioca do CV”, preso em Salvador - Foto: Divulgação

Um homem conhecido como “Carioca do CV”, membro da facção criminosa do Comando Vermelho (CV), natural do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira, 8, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE o homem foi identificado como Bruno Leonardo Castro Santos, de 37 anos, é natural do Rio de Janeiro e buscava se esconder em território baiano.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Sobre o criminoso

O criminoso conhecido como Carioca do CV, possuía três mandados de prisão em aberto e foi apresentado na Polinter e vai aguardar a marcação da sua audiência de custódia.

A captura do faccionado aconteceu durante uma etapa da Operação Artemis, deflagrada de forma permanente pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública da Bahia, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Leia Também:

POLÍCIA

Jovem de 18 anos morre e duas pessoas ficam feridas em festa paredão em Salvador
Jovem de 18 anos morre e duas pessoas ficam feridas em festa paredão em Salvador imagem

POLÍCIA

Brenda Nicole: o que se sabe sobre filha de PMs morta com tiro no rosto
Brenda Nicole: o que se sabe sobre filha de PMs morta com tiro no rosto imagem

750 VAGAS

Inscrições para concurso da Polícia Civil da Bahia terminam nesta terça
Inscrições para concurso da Polícia Civil da Bahia terminam nesta terça imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Comando Vermelho Facção criminosa Polícia

Relacionadas

Mais lidas