‘Carioca do CV’ é preso tentando se esconder em Salvador

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Um homem conhecido como “Carioca do CV”, membro da facção criminosa do Comando Vermelho (CV), natural do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira, 8, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE o homem foi identificado como Bruno Leonardo Castro Santos, de 37 anos, é natural do Rio de Janeiro e buscava se esconder em território baiano.

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Sobre o criminoso

O criminoso conhecido como Carioca do CV, possuía três mandados de prisão em aberto e foi apresentado na Polinter e vai aguardar a marcação da sua audiência de custódia.

A captura do faccionado aconteceu durante uma etapa da Operação Artemis, deflagrada de forma permanente pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública da Bahia, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.