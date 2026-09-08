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Jovem de 18 anos morre e duas pessoas ficam feridas em festa paredão em Salvador

Vítimas foram baleadas em festa em Salvador. Até o momento, ninguém foi preso

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um jovem de 18 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após serem baleadas em uma festa ‘paredão’ no bairro de São Cristóvão, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 7. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 18 anos, identificado como Ian de Almeida da Silva, morreu ainda no local.

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As outras duas pessoas, que tiveram suas identidades preservadas, foram socorridas e levadas até uma unidade de saúde.

Nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 49ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionados para averiguar a situação. Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, porém, ninguém foi preso.

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) informou que as investigações estão em curso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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Morte paredão Polícia

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