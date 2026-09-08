Brenda Nicole: o que se sabe sobre filha de PMs morta com tiro no rosto

O assassinato de Brenda Nicole Alves, de 21 anos, ocorrido na madrugada do último domingo, 6, gerou forte comoção e repercussão em Salvador. A jovem foi morta com um tiro no rosto após se recusar a entregar o celular durante tentativa de assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro Imbuí.

A mulher voltava de uma festa e trafegava na garupa de uma motocicleta, acompanhada do namorado, quando foi abordada pelo criminoso. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o suspeito anunciou o roubo e exigiu o aparelho telefônico de Brenda e, diante da negativa, efetuou o disparo e fugiu em direção ao interior do bairro.

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De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

​Militares da 39ª CIPM isolaram a cena para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e as investigações seguem a cargo do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Após o ocorrido, o policiamento na região foi intensificado. O enterro de Brenda Nicole ocorreu ainda no domingo, às 15h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.

Filha de PMs, estudante e empreendedora: saiba quem era Brenda Nicole

A jovem de 21 anos vítima era filha da sargento Rose Tatiane, ativa no Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico), e do policial militar da reserva identificado como Brandão.

Brenda era estudante de Direito e atuava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar (APPMBA) na área em que estava em formação.

Além disso, ela era empreendedora e proprietária da loja virtual Azul Turquesa, especializada em moda praia feminina.

Brendas Nicole - Foto: Reprodução

A dor da família

Mãe de Brenda, Tatiane chora a dor da morte da filha. Em entrevista coletiva, realizada nesta segunda-feira, 7, e sargento pediu por justiça.

"Levaram de mim a minha filha, o meu amor. A gente tinha todo um projeto financeiro, junto, de crescimento. Eu só tinha ela, minha única filha foi embora, por uma irresponsabilidade. Minha filha tinha que perder a vida? Não está certo isso. A sociedade não tem que aceitar isso e isso não pode ficar assim", lamentou a PM.

Nas redes sociais, a irmã da vítima, Flávia Brandão expressou a indignação e reforçou a conexão que tinha com Brenda.

"Roubaram de mim meu bem mais precioso. Minha caçula, meu 'bb', minha 'bê'. Minha vida acabou. Foi tirada de mim com brutalidade. A nossa conexão era alem de irmãs. Muito além. Brenda era minha confidente, melhor amiga, sangue do meu sangue. Irmã, eu não sei como vou sobreviver a isso. Minha menina, meu bebê, eu te amo eternamente", escreveu.

Suspeito se entregou à polícia e confessou o crime

Na manhã de segunda-feira, 7, a Polícia Civil da Bahia identificou um dos suspeito de envolvimento no latrocínio. Horas depois, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), acompanhado de uma advogada e confessou ser o responsável pelo disparo.

Com ele, foram apreendidos uma motocicleta utilizada no crime e um aparelho celular. Ele foi ouvido e teve o auto de prisão em flagrante formalizado. O suspeito passou pelos exames legais e permanece custodiado.

O advogado de Ricardo Nery, José Antônio disse, em entrevista à Record Bahia nesta terça-feira, 8, que Brenda teria reagido e avançado contra o suspeito e que o disparo teria ocorrido de forma acidental, sem intenção de matar.

Ricardo Nery - Foto: Reprodução

“Ela foi para cima de Ricardo e, pelo fato de ele ser alto, ele pensou que ela iria tentar até mesmo tomar a arma dele. Aí ele colocou uma mão, foi para a outra e acabou disparando a arma de fogo. Ele não tinha intenção de tirar a vida da vítima para poder subtrair o aparelho”, disse a defesa.

A motocicleta apontada como utilizada na prática criminosa foi localizda no bairro de Sussuarana Nova. O veículo foi apresentado ao Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) e passou a integrar os elementos relacionados à investigação. Já a arma utilizada no crime teria sido descartada por ele em um córrego na Avenida Paralela.

O advogado afirma que o cliente informou ter agido sozinho e reforça que Ricardo tem colaborado com as investigações. O homem passará por audiência de custódia ainda nesta terça, 8.

Ricardo Nery - Foto: Reprodução

Investigação continua

Segundo a PC, as equipes seguem em campo para reunir informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso e a identificação de outros possíveis envolvidos.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar a possível participação de outras pessoas. Diligências também são realizadas para localizar o suspeito identificado.

A apuração é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador), unidade do DEIC.

Jerônimo e secretário de Segurança Pública se pronunciam

Ainda no domingo, 6, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou o X, antigo Twitter, para se pronunciar sobre a morte da jovem e prestar solidariedade aos familiares e pedir rigor na investigação.

"Cada vida perdida é uma dor, e a morte de Brenda Nicole Alves, assassinada em Salvador, é uma dor que não tem explicação. Falo como pai, antes de tudo. Minha solidariedade, primeiro, à família e aos amigos. Determinei à SSP e à Polícia Civil que não descansem [...] por elas que a Bahia não vai se curvar à violência", disse.

Cada vida perdida é uma dor, e a morte de Brenda Nicole Alves, assassinada em Salvador, é uma dor que não tem explicação. Falo como pai, antes de tudo. Minha solidariedade, primeiro, à família e aos amigos.



Determinei à SSP e à Polícia Civil que não descansem até esse assassino… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 6, 2026

Durante o desfile em comemoração ao 7 de Setembro em Salvador nesta segunda-feira, 7, o governador voltou a falar do assunto. Além dele, na ocasião, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner também comentou o caso.

“A gente se solidarizou com a família, muito triste o que aconteceu, chega a ser revoltante também a covardia de uma pessoa, de um criminoso, de desferir um tiro no rosto de uma jovem por conta de um aparelho celular", disse em trecho.

A Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPM/BA), onde Brenda era estagiária de Direito, também lamentou o ocorrido, destacando as qualidades da jovem.

"Brenda tinha um jeito doce, gentil e meigo que fazia dela uma pessoa muito especial. Seu sorriso, sempre tão acolhedor, e a delicadeza com que tratava todos ao seu redor deixaram marcas bonitas em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Sua partida precoce deixa uma saudade imensa e um vazio difícil de explicar. Ficam conosco as lembranças dos momentos compartilhados, o carinho e a gratidão por termos conhecido uma jovem tão especial, que mesmo em tão pouco tempo conseguiu conquistar tantos corações", disse o órgão.