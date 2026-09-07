Polícia identifica suspeito de matar filha de PM em Salvador

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A Polícia Civil da Bahia identificou um suspeito de envolvimento no latrocínio — roubo seguido de morte — de Brenda Nicole Alves, de 21 anos, ocorrido na madrugada de domingo, 6, no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar a possível participação de outras pessoas. Diligências também são realizadas para localizar o suspeito identificado.

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A apuração é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador), unidade do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC).

Outros possíveis envolvidos no alvo

O trabalho conta com a participação dos departamentos de inteligência e operacionais da Polícia Civil, além do apoio de outras unidades da instituição.

Segundo a Polícia Civil, as equipes seguem em campo para reunir informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso e a identificação de outros possíveis envolvidos.

Jovem foi morta durante assalto

Brenda Nicole Alves, de 21 anos, filha de uma sargento ativa no Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico) e de um policial militar reformado, foi morta com um tiro no rosto, após se recusar a entregar o celular durante um assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador, na madrugada de domingo, 6.

Testemunhas apontam que Brenda trafegava na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um homem, quando o casal foi abordado por outro motociclista.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o suspeito anunciou o roubo e exigiu o aparelho telefônico de Brenda. Diante da negativa da jovem, o criminoso efetuou o disparo e fugiu em direção ao interior do bairro.

Governador se solidariza após crime

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou o X, antigo Twitter, na noite deste domingo, 6, para se pronunciar sobre a morte da jovem Brenda Nicole Alves, de 21 anos, filha de policiais militares, após ser baleada em uma tentativa de assalto, em Salvador.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 6, na avenida Jorge Amado, no Imbuí. Nicole era estudante de direito e dona de uma loja de biquínis.

"Cada vida perdida é uma dor, e a morte de Brenda Nicole Alves, assassinada em Salvador, é uma dor que não tem explicação. Falo como pai, antes de tudo. Minha solidariedade, primeiro, à família e aos amigos", afirmou Jerônimo.

