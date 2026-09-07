Werner promete resposta firme após filha de PM ser morta a tiros durante assalto em Salvador

A morte de Brenda Nicole Alves, baleada durante uma tentativa de assalto no bairro do Imbuí, em Salvador, mobilizou as forças de segurança e provocou uma manifestação do secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. A jovem, filha de dois sargentos da Polícia Militar, foi atingida no rosto durante a ação criminosa na madrugada deste domingo, 6.

Brenda voltava de uma festa acompanhada do namorado. Os dois estavam em uma motocicleta quando foram abordados por outro motociclista. Segundo as informações apuradas, o suspeito anunciou o assalto e exigiu que a jovem entregasse o celular. Diante da recusa, ele efetuou um disparo e fugiu do local.

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O tiro atingiu o rosto da vítima. Brenda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O namorado dela também estava na motocicleta no momento do crime, mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

Brenda era estagiária de Direito na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPM/BA), que lamentou a morte da jovem. O velório foi marcado para as 16h30 deste domingo, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Autor do crime ainda não foi identificado

Após o crime, o secretário Marcelo Werner afirmou que equipes policiais foram mobilizadas para localizar o responsável pelo disparo e destacou a gravidade da violência cometida contra a jovem.

“A gente se solidarizou com a família, muito triste o que aconteceu, chega a ser revoltante, também a covardia de uma pessoa, de um criminoso, de desferir um tiro no rosto de uma jovem por conta de um aparelho celular. Logicamente, como a gente sempre se posiciona em situações de mortes violentas, de crimes, posso garantir a vocês, nós temos diversas equipes policiais na rua, dos setores de investigação, para que a gente possa, o mais rápido possível, trazer à Justiça este criminoso, covarde, que assassinou Brenda na data de ontem. E, logicamente, a gente tem recebido também muitas informações através do Disque Denúncia, o 181, de forma anônima, então todos que possam também contribuir, que tenham alguma informação sobre esse fato, possam colaborar e que, com certeza, em breve, nós teremos esse elemento à Justiça.”

O caso é investigado como latrocínio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) realiza diligências para identificar e localizar o suspeito.

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região do Imbuí após o crime. Informações que possam ajudar na identificação do autor podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 181.