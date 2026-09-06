Médica é encontrada morta em apartamento com bebê ao lado do corpo

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Uma médica, identificada como Gassi Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta neste domingo, 6, em um apartamento de Maringá, no Norte do Paraná, onde morava com a família. O marido João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, é o principal suspeito.

Um bebê de oito meses, filho do então casal, estava ao lado do corpo. Ele não teve ferimentos e foi acolhido por familiares da vítima.

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O choro da criança levou vizinhos a acionarem as autoridades, que foram até o local e se depararam com a vítima já sem vida.

Suspeito foi preso

João Romeiro foi preso em flagrante em Mandaguari, ao ser encontrado com ferimentos no pescoço na casa da mãe. De acordo com a polícia, ele teria esfaqueado Gassi durante uma discussão na noite de sábado, 5.

Após o crime, o advogado abandonou o apartamento. Encontrado, ele precisou de atendimento médico. Ainda segundo à PM, o homem confessou o assassinato a testemunhas.

João responderá pelo crime de feminicídio. Ele foi internado em um hospital, onde está sob escolta policial. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.