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POLÍCIA

Discussão durante cavalgada termina com homem baleado no interior da Bahia

Suspeito dos disparos já foi identificado, e a polícia realiza buscas para localizá-lo

Luan Julião
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução

A Polícia Militar apreendeu um coldre e um cartucho calibre .380 após um homem ser baleado na noite de sábado, 5, na zona rural de Conceição do Coité, região sisaleira da Bahia. O material foi localizado na região da Fazenda Pinda e encaminhado à Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde o caso foi registrado.

O homem ferido recebeu os primeiros atendimentos da Brigada Voluntária Águia Resgate. Segundo os socorristas, ele apresentava ferimentos em várias partes do corpo. Depois do atendimento inicial, a vítima foi levada para a emergência do Hospital Português.

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A previsão é de que o paciente seja transferido para uma unidade de saúde com maior suporte em Feira de Santana ou Salvador.

Conforme a polícia, os tiros foram disparados durante uma discussão. O suspeito de atirar já foi identificado, e equipes policiais fazem buscas para encontrá-lo.

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Tags

Conceição do Coité Emergência médica polícia militar segurança pública

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