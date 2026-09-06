Discussão durante cavalgada termina com homem baleado no interior da Bahia

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A Polícia Militar apreendeu um coldre e um cartucho calibre .380 após um homem ser baleado na noite de sábado, 5, na zona rural de Conceição do Coité, região sisaleira da Bahia. O material foi localizado na região da Fazenda Pinda e encaminhado à Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde o caso foi registrado.

O homem ferido recebeu os primeiros atendimentos da Brigada Voluntária Águia Resgate. Segundo os socorristas, ele apresentava ferimentos em várias partes do corpo. Depois do atendimento inicial, a vítima foi levada para a emergência do Hospital Português.

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A previsão é de que o paciente seja transferido para uma unidade de saúde com maior suporte em Feira de Santana ou Salvador.

Conforme a polícia, os tiros foram disparados durante uma discussão. O suspeito de atirar já foi identificado, e equipes policiais fazem buscas para encontrá-lo.