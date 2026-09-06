BAHIA
Cantor baiano morre em grave acidente BA-262
Artista Natanael Souza Santana, de 32 anos, era natural de Brumado
O cantor baiano Natanael Souza Santana, de 32 anos, natural de Brumado, morreu depois de se envolver em um grave acidente de trânsito registrado na rodovia BA-246 na madrugada deste domingo, 6.
A fatalidade aconteceu no trecho que liga os municípios de Brumado e Aracatu.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência envolveu uma caminhonete Hilux e um veículo Celta. A colisão que aconteceu durante a noite mobilizou equipes de atendimento e segurança na região.
Outra vítima foi socorrida
Além de Natanael, uma segunda vítima ficou gravemente ferida no acidente. Ela foi socorrida e levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e o levantamento cadavérico.
Depois, o corpo do cantor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, onde deverá passar por exame de necropsia.