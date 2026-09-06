Cantor baiano morre em grave acidente BA-262

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O cantor baiano Natanael Souza Santana, de 32 anos, natural de Brumado, morreu depois de se envolver em um grave acidente de trânsito registrado na rodovia BA-246 na madrugada deste domingo, 6.

A fatalidade aconteceu no trecho que liga os municípios de Brumado e Aracatu.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência envolveu uma caminhonete Hilux e um veículo Celta. A colisão que aconteceu durante a noite mobilizou equipes de atendimento e segurança na região.

Outra vítima foi socorrida

Além de Natanael, uma segunda vítima ficou gravemente ferida no acidente. Ela foi socorrida e levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado.

Carros do acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e o levantamento cadavérico.

Depois, o corpo do cantor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, onde deverá passar por exame de necropsia.