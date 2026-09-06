Mulher é sequestrada e vítima de estupro coletivo em cidade da Bahia

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Uma mulher foi vítima de estupro coletivo por um grupo de homens, após ser sequestrada na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu na última sexta-feira, 4, na Rua Lua Nova, bairro de Pequi.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes do 28º BPM foram acionados para averiguar denúncia e, ao chegarem no local, encontraram a mulher ferida. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Regional em Eunápolis.

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Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências para o esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e eventual identificação da autoria.

A reportagem tentou contato com a PC para entender o andamento das investigações, mas até a publicação na matéria, não obteve retorno.

Disque Denúncia

A participação da comunidade por meio de denúncias é fundamental. Qualquer acusação pode ser realizada de forma anônima, através do telefone 190 ou do 181 Disque Denúncia, ferramentas que auxiliam no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública.