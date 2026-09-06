Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VIOLÊNCIA SEXUAL

Mulher é sequestrada e vítima de estupro coletivo em cidade da Bahia

Após denúncia, policiais militares encontraram a moça ferida e ela foi socorrida para um hospital

Luiza Nascimento
Por
Polícia Militar e Polícia Civil
Polícia Militar e Polícia Civil - Foto: Ascom / PCBA

Uma mulher foi vítima de estupro coletivo por um grupo de homens, após ser sequestrada na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu na última sexta-feira, 4, na Rua Lua Nova, bairro de Pequi.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes do 28º BPM foram acionados para averiguar denúncia e, ao chegarem no local, encontraram a mulher ferida. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Regional em Eunápolis.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências para o esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e eventual identificação da autoria.

A reportagem tentou contato com a PC para entender o andamento das investigações, mas até a publicação na matéria, não obteve retorno.

Leia Também:

POLÍCIA

Carga de vinhos avaliada em meio milhão de reais é apreendida; veja
Carga de vinhos avaliada em meio milhão de reais é apreendida; veja imagem

VIOLÊNCIA

Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador
Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador imagem

ILHÉUS

Assessor parlamentar é brutalmente assassinado com golpes de facão
Assessor parlamentar é brutalmente assassinado com golpes de facão imagem

Disque Denúncia

A participação da comunidade por meio de denúncias é fundamental. Qualquer acusação pode ser realizada de forma anônima, através do telefone 190 ou do 181 Disque Denúncia, ferramentas que auxiliam no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Estupro coletivo eunápolis VIOLÊNCIA SEXUAL

Relacionadas

Mais lidas