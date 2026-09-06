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Bahia tem alerta de granizo, tempestade, ventos fortes e baixa umidade

No total, 122 municípios serão atingidos com variações de fenômenos até segunda-feira

Luiza Nascimento
Por
Chuva de granizo
Chuva de granizo - Foto: Chuva de granizo - Foto: Fernanda Frazão | Agência Brasil

Cento e vinte e duas cidades da Bahia receberam alertas de perigo em potencial que variam entre baixa umidade, acumulado de chuva, tempestade com granizo e ventos costeiros, neste domingo, 6, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A validade dos avisos se modifica de acordo com o fenômeno , sendo a maioria até às 23h59 da data mencionada, com exceção à ventania que deve seguir até 11h de segunda-feira, 7.

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Em caso de intercorrências, a população deve comunicar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempestade e granizo

Nestes lugares, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja cidades em alerta de tempestade e granizo:

  1. Barreiras
  2. Cândido Sales
  3. Cocos
  4. Condeúba
  5. Correntina
  6. Encruzilhada
  7. Formosa do Rio Preto
  8. Itanhém
  9. Iuiu
  10. Jaborandi
  11. Luís Eduardo Magalhães
  12. Malhada
  13. Mortugaba
  14. São Desidério
  15. Sebastião Laranjeiras

Baixa umidade

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Entre as instruções é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja cidades em alerta de baixa umidade:

  1. Abaré
  2. América Dourada
  3. Angical
  4. Baianópolis
  5. Barra
  6. Barra do Mendes
  7. Barreiras
  8. Barro Alto
  9. Bom Jesus da Lapa
  10. Boninal
  11. Bonito
  12. Boquira
  13. Botuporã
  14. Brejolândia
  15. Brotas de Macaúbas
  16. Buritirama
  17. Caetité
  18. Cafarnaum
  19. Campo Alegre de Lourdes
  20. Campo Formoso
  21. Canápolis
  22. Canarana
  23. Candiba
  24. Carinhanha
  25. Casa Nova
  26. Catolândia
  27. Caturama
  28. Central
  29. Chorrochó
  30. Cocos
  31. Coribe
  32. Correntina
  33. Cotegipe
  34. Cristópolis
  35. Curaçá
  36. Feira da Mata
  37. Formosa do Rio Preto
  38. Gentio do Ouro
  39. Guanambi
  40. Ibipeba
  41. Ibipitanga
  42. Ibitiara
  43. Ibititá
  44. Ibotirama
  45. Igaporã
  46. Ipupiara
  47. Iraquara
  48. Irecê
  49. Itaguaçu da Bahia
  50. Iuiu
  51. Jaborandi
  52. Jaguarari
  53. João Dourado
  54. Juazeiro
  55. Jussara
  56. Lapão
  57. Luís Eduardo Magalhães
  58. Macaúbas
  59. Macururé
  60. Malhada
  61. Mansidão
  62. Matina
  63. Mirangaba
  64. Morpará
  65. Morro do Chapéu
  66. Mulungu do Morro
  67. Muquém do São Francisco
  68. Novo Horizonte
  69. Oliveira dos Brejinhos
  70. Ourolândia
  71. Palmas de Monte Alto
  72. Paramirim
  73. Paratinga
  74. Piatã
  75. Pilão Arcado
  76. Presidente Dutra
  77. Remanso
  78. Riacho de Santana
  79. Riachão das Neves
  80. Rio do Pires
  81. Rodelas
  82. Santa Maria da Vitória
  83. Santa Rita de Cássia
  84. Santana
  85. Seabra
  86. Sebastião Laranjeiras
  87. Sento Sé
  88. Serra Dourada
  89. Serra do Ramalho
  90. Sobradinho
  91. Souto Soares
  92. São Desidério
  93. São Félix do Coribe
  94. São Gabriel
  95. Sítio do Mato
  96. Tabocas do Brejo Velho
  97. Tanque Novo
  98. Uauá
  99. Uibaí
  100. Umburanas
  101. Várzea Nova
  102. Wanderley
  103. Xique-Xique
  104. Érico Cardoso

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Acumulado de Chuva

A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

É recomendado evite enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja lista de cidades em alerta para acumulado de chuva:

  1. Alcobaça
  2. Caravelas
  3. Eunápolis
  4. Guaratinga
  5. Ibirapuã
  6. Itabela
  7. Itagimirim
  8. Itamaraju
  9. Itanhém
  10. Jucuruçu
  11. Lajedão
  12. Medeiros Neto
  13. Mucuri
  14. Nova Viçosa
  15. Porto Seguro
  16. Prado
  17. Teixeira de Freitas
  18. Vereda

Ventos costeiros

Neste caso, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Veja lista de municípios em alerta de ventos costeiros:

  1. Alcobaça
  2. Caravelas
  3. Ibirapuã
  4. Itabela
  5. Itamaraju
  6. Mucuria
  7. Nova Viçosa
  8. Porto Seguro
  9. Prado
  10. Teixeira de Freitas
  11. Vereda
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Bahia granizo Tempestade

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