BAHIA
Bahia tem alerta de granizo, tempestade, ventos fortes e baixa umidade
No total, 122 municípios serão atingidos com variações de fenômenos até segunda-feira
Cento e vinte e duas cidades da Bahia receberam alertas de perigo em potencial que variam entre baixa umidade, acumulado de chuva, tempestade com granizo e ventos costeiros, neste domingo, 6, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A validade dos avisos se modifica de acordo com o fenômeno , sendo a maioria até às 23h59 da data mencionada, com exceção à ventania que deve seguir até 11h de segunda-feira, 7.
Em caso de intercorrências, a população deve comunicar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Tempestade e granizo
Nestes lugares, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Veja cidades em alerta de tempestade e granizo:
- Barreiras
- Cândido Sales
- Cocos
- Condeúba
- Correntina
- Encruzilhada
- Formosa do Rio Preto
- Itanhém
- Iuiu
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Mortugaba
- São Desidério
- Sebastião Laranjeiras
Baixa umidade
A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Entre as instruções é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Veja cidades em alerta de baixa umidade:
- Abaré
- América Dourada
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buritirama
- Caetité
- Cafarnaum
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Chorrochó
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Curaçá
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guanambi
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Iraquara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jaguarari
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Lapão
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Macururé
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Mirangaba
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mulungu do Morro
- Muquém do São Francisco
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Presidente Dutra
- Remanso
- Riacho de Santana
- Riachão das Neves
- Rio do Pires
- Rodelas
- Santa Maria da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- Santana
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra Dourada
- Serra do Ramalho
- Sobradinho
- Souto Soares
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Uauá
- Uibaí
- Umburanas
- Várzea Nova
- Wanderley
- Xique-Xique
- Érico Cardoso
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Acumulado de Chuva
A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
É recomendado evite enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Veja lista de cidades em alerta para acumulado de chuva:
- Alcobaça
- Caravelas
- Eunápolis
- Guaratinga
- Ibirapuã
- Itabela
- Itagimirim
- Itamaraju
- Itanhém
- Jucuruçu
- Lajedão
- Medeiros Neto
- Mucuri
- Nova Viçosa
- Porto Seguro
- Prado
- Teixeira de Freitas
- Vereda
Ventos costeiros
Neste caso, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.
Veja lista de municípios em alerta de ventos costeiros:
- Alcobaça
- Caravelas
- Ibirapuã
- Itabela
- Itamaraju
- Mucuria
- Nova Viçosa
- Porto Seguro
- Prado
- Teixeira de Freitas
- Vereda