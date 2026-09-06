Bahia tem alerta de granizo, tempestade, ventos fortes e baixa umidade

Siga o A TARDE no Google

Cento e vinte e duas cidades da Bahia receberam alertas de perigo em potencial que variam entre baixa umidade, acumulado de chuva, tempestade com granizo e ventos costeiros, neste domingo, 6, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A validade dos avisos se modifica de acordo com o fenômeno , sendo a maioria até às 23h59 da data mencionada, com exceção à ventania que deve seguir até 11h de segunda-feira, 7.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em caso de intercorrências, a população deve comunicar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempestade e granizo

Nestes lugares, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja cidades em alerta de tempestade e granizo:

Barreiras Cândido Sales Cocos Condeúba Correntina Encruzilhada Formosa do Rio Preto Itanhém Iuiu Jaborandi Luís Eduardo Magalhães Malhada Mortugaba São Desidério Sebastião Laranjeiras

Baixa umidade

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Entre as instruções é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja cidades em alerta de baixa umidade:

Abaré América Dourada Angical Baianópolis Barra Barra do Mendes Barreiras Barro Alto Bom Jesus da Lapa Boninal Bonito Boquira Botuporã Brejolândia Brotas de Macaúbas Buritirama Caetité Cafarnaum Campo Alegre de Lourdes Campo Formoso Canápolis Canarana Candiba Carinhanha Casa Nova Catolândia Caturama Central Chorrochó Cocos Coribe Correntina Cotegipe Cristópolis Curaçá Feira da Mata Formosa do Rio Preto Gentio do Ouro Guanambi Ibipeba Ibipitanga Ibitiara Ibititá Ibotirama Igaporã Ipupiara Iraquara Irecê Itaguaçu da Bahia Iuiu Jaborandi Jaguarari João Dourado Juazeiro Jussara Lapão Luís Eduardo Magalhães Macaúbas Macururé Malhada Mansidão Matina Mirangaba Morpará Morro do Chapéu Mulungu do Morro Muquém do São Francisco Novo Horizonte Oliveira dos Brejinhos Ourolândia Palmas de Monte Alto Paramirim Paratinga Piatã Pilão Arcado Presidente Dutra Remanso Riacho de Santana Riachão das Neves Rio do Pires Rodelas Santa Maria da Vitória Santa Rita de Cássia Santana Seabra Sebastião Laranjeiras Sento Sé Serra Dourada Serra do Ramalho Sobradinho Souto Soares São Desidério São Félix do Coribe São Gabriel Sítio do Mato Tabocas do Brejo Velho Tanque Novo Uauá Uibaí Umburanas Várzea Nova Wanderley Xique-Xique Érico Cardoso

Acumulado de Chuva

A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

É recomendado evite enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja lista de cidades em alerta para acumulado de chuva:

Alcobaça Caravelas Eunápolis Guaratinga Ibirapuã Itabela Itagimirim Itamaraju Itanhém Jucuruçu Lajedão Medeiros Neto Mucuri Nova Viçosa Porto Seguro Prado Teixeira de Freitas Vereda

Ventos costeiros

Neste caso, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Veja lista de municípios em alerta de ventos costeiros: