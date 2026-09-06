Jerônimo se pronuncia sobre jovem morta em assalto e cobra investigação

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou o X, antigo Twitter, na noite deste domingo, 6, para se pronunciar sobre a morte da jovem Brenda Nicole Alves, de 21 anos, filha de policiais militares, após ser baleada em uma tentativa de assalto, em Salvador.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 6, na avenida Jorge Amado, no Imbuí. Nicole era estudante de direito e dona de uma loja de biquínis.

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"Cada vida perdida é uma dor, e a morte de Brenda Nicole Alves, assassinada em Salvador, é uma dor que não tem explicação. Falo como pai, antes de tudo. Minha solidariedade, primeiro, à família e aos amigos", iniciou Jerônimo.

Jerônimo pede investigação rigorosa

Jerônimo também aproveitou a publicação para afirmar que pediu uma investigação rigorosa do caso à Secretária Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil.

O governador ainda subiu o tom contra a criminalidade, pontuando que a "Bahia não vai se curvar à violência".

"Determinei à SSP e à Polícia Civil que não descansem até esse assassino estar preso. É por essas famílias que eu trabalho, e é por elas que a Bahia não vai se curvar à violência", completou o governador.