Nikolas Ferreira ataca Lulinha e apresenta dossiê; veja

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O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais, neste domingo, 6, para iniciar uma série em que narra a vida de Fábio Luís, o ‘Lulinha’, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A série, que terá cerca de sete episódios, contará detalhes sobre possíveis movimentos indevidos de Lulinha no meio empresarial, em meio aos escândalos do INSS.

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No primeiro vídeo, Nikolas faz citações a uma série de negócios antigos de Lulinha, mas esclarece que parte das denúncias foi arquivada em 2022. O parlamentar promete, entretanto, trazer provas e possíveis ligações do empresário com outras pessoas.

“Tal pai, tal filho [...] Nunca fez tanto sentido”, disparou Nikolas Ferreira ainda no começo do vídeo.

Nikolas Ferreira pode ficar inelegível por laudo falso

O deputado Nikolas Ferreira se tornou alvo de uma ação encabeçada pelos deputados petistas Lindbergh Farias (RJ), Rogério Correia (MG) e Alencar Santana (SP), após divulgar um laudo falso da Polícia Federal.

A ação, que pede a inelegibilidade de Nikolas por oito anos, acusa Nikolas de cometer crimes como ‘falsidade ideológica’, justificando o pedido.

Citado em reportagens por uma provável ligação com Daniel Vorcaro, com a divulgação de um áudio enviado por ele ao ex-banqueiro do Banco Master, Nikolas apresentou um documento nas redes sociais, nos últimos dias, afirmando que se tratava de um laudo da PF.

O documento, que descartava qualquer ligação com Vorcaro, porém, era falso, sendo apagado pelo deputado logo em seguida.

Assista o vídeo