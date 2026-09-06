Marçal diz que “se macumba funcionasse, a Bahia era Dubai” e gera repercussão

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A entrevista de Pablo Marçal ao canal BNTV repercutiu nas redes sociais após o empresário fazer uma série de declarações ofensivas contra praticantes de religiões de matriz africana.

O episódio começou quando Marçal foi questionado se teria medo de “macumbaria”. Ao responder, o ex-candidato ao Palácio do Planalto afirmou que “se macumba funcionasse, a Bahia era Dubai”.

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Na sequência, o empresário passou a relacionar esse tipo de prática religiosa a dificuldades na vida pessoal e financeira. Em um dos trechos da conversa, Marçal afirmou:

“Todo macumbeiro é um derrotado na vida. É gente invejosa e que não prospera”, declarou.

As falas do empresário também incluíram críticas a pessoas que, segundo ele, utilizariam práticas religiosas com a intenção de prejudicar indivíduos que alcançaram prosperidade financeira.

Trechos da entrevista passaram a circular nas redes sociais e provocaram forte repercussão em razão das declarações direcionadas aos praticantes de religiões de matriz africana.