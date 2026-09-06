Filhos de Bolsonaro relembram facada nas eleições: “Foi Deus”

O atentado com golpes de faca contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, completa oito anos neste domingo, 6. Nas redes sociais, os filhos do político relembraram o episódio.

Candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL) gravou um vídeo em que fala sobre a tentativa de homicídio cometida por Adélio Bispo, atribuindo a sobrevivência do pai a uma intervenção divina.

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“Ele sabe que foi Deus. Deus salvou ele naquele dia para seguir em frente no propósito de resgatar o Brasil, de mostrar o tamanho do sistema que destrói e atrapalha o povo brasileiro”, disparou Carlos, ex-vereador do Rio.

Carlos Bolsonaro ainda citou as inúmeras cirurgias realizadas em Bolsonaro após o atentado, fruto das sequelas da facada. O candidato ao Senado também acusou adversários e o Judiciário de perseguição contra seu pai, condenado em 2025 por tentativa de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro usa camisa da facada

Em uma live transmitida nas redes sociais, Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente nas eleições de outubro, relembrou o episódio e usou uma camisa parecida com a usada pelo pai no dia do atentado.

Flávio ainda detalhou os bastidores do dia 6 de setembro de 2018 após a facada.

"Hoje faz 8 anos da facada do meu pai, que aconteceu lá em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018. Foi um dia muito difícil [...] No 7 de setembro de 2018, um dia depois de o meu pai tomar a facada, eu estava dentro do hospital. Eu não tive nenhuma oportunidade de ir para a rua, de defender a independência do meu Brasil”, disparou Flávio Bolsonaro.