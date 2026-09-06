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CRISE NO STF

Michelle Bolsonaro sai em defesa de André Mendonça: “Não retroceda”

Ex-primeira-dama publicou foto segurando a mão do ministro e relembrou indicação ao STF

Ane Catarine
Por
Michelle Bolsonaro e André Mendonça
Michelle Bolsonaro e André Mendonça - Foto: Reprodução/ Redes Sociais
Eleições 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, na noite de sábado, 5, em meio à crise na Corte provocada pelo escândalo envolvendo o Banco Master.

Michelle publicou no Instagram uma foto em que aparece segurando a mão de Mendonça, acompanhada de uma mensagem que relembra a trajetória do magistrado até sua indicação ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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“Em um dia muito marcante, na nossa salinha de consagração, Deus me revelou a sua entrada naquele tribunal. Sim, Ele abriu a minha visão, e eu o vi entrando com uma nuvem branca sobre a sua cabeça. Foi um momento lindo”, escreveu.

Na publicação, a ex-primeira-dama também pediu que Mendonça se mantenha firme diante da crise.

“Seja forte e corajoso. Não retroceda! (...) Saiba que você é um escolhido e ungido do Senhor”.

Confira:

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Um post compartilhado por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

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Crise no STF

A manifestação de Michelle ocorre em meio ao conflito entre Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes, que se intensificou nesta semana por causa das investigações relacionadas ao Banco Master.

Na terça-feira, 1º, Mendonça retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) com mensagens e registros de contatos entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

Os documentos indicam que Vorcaro pedia ao magistrado que atuasse com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para conter o avanço das investigações sobre o banco.

Na quinta-feira, 3, Moraes reagiu e usou o chamado inquérito das Fake News para acusar Mendonça de crimes.

O magistrado também pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que abra uma ação contra o colega. No entanto, o pedido foi negado.

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André Mendonça Michelle Bolsonaro STF

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