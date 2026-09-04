Alcolumbre admite impeachment de Alexandre de Moraes e Mendonça

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já admite a possibilidade de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se tornou peça central do escândalo do Banco Master nos últimos dias.

Alcolumbre, porém, estuda também acatar o pedido de impeachment contra André Mendonça, ministro da Corte e responsável pelo vazamento das conversas entre Moraes e Daniel Vorcaro.

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A medida, de acordo com a jornalista Ana Flor, do canal GloboNews, tem como objetivo ‘baixar’ a temperatura do Supremo, que tem vivido uma semana marcada por tensões entre os dois ministros citados.

Logo após a repercussão das conversas entre Moraes e Vorcaro, ex-banqueiro, Alcolumbre descartou a chance de autorizar a abertura de um impeachment contra o ministro.

Guerra entre Alexandre de Moraes e André Mendonça

Alexandre de Moraes e André Mendonça protagonizaram uma semana tensa entre eles dentro do STF.

O primeiro passo foi dado por Mendonça, relator do ‘caso Master’, que autorizou a quebra de sigilo das conversas de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, confirmando ainda o elo entre Viviane Barci, esposa do ministro, com o banco.

Em seguida, Alexandre de Moraes pediu a inclusão de André Mendonça no ‘hall’ de investigados do inquérito das fake news. O magistrado ainda manifestou interesse na abertura de investigação por crimes como abuso de poder e improbidade administrativa.