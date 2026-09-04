Caiado confia em vitória e promete bater o PT nas eleições

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Candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado mostrou confiança na sua vitória nas eleições de outubro, em entrevista nesta sexta-feira, 4.

Caiado, que tem oscilado nas primeiras colocações nas pesquisas de intenção de voto AtlasIntel, afirmou acreditar na possibilidade de uma virada nos próximos 30 dias de campanha.

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O ex-governador de Goiás ainda voltou sua ‘artilharia’ para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ao arriscar que a possível vitória no segundo turno da eleição será contra o petista.

“Eu tenho certeza que, no decorrer desses próximos 31 dias, chegarei lá. Vou bater o PT no segundo turno, porque só eu tenho condições de enfrentar o Lula com exemplo de vida e, ao mesmo tempo, com coragem de fazer aquilo que a população deseja: combater o crime, corrupção, narcotráfico e todos esses desmandos e desordem do país”, disparou Caiado em sabatina promovida pelo Uol.

AtlasIntel mostra vantagem de Lula contra Caiado

A última pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada no início desta semana, fez uma simulação de segundo turno entre Lula e Caiado, como projetou o candidato do PSD.

No cenário, Lula aparece na frente, com 46.6% das intenções de voto, enquanto Ronaldo Caiado surge com 41% da preferência dos eleitores consultados.

Outros 12.3% dos entrevistados não souberam responder.