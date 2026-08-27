Caiado e Zema tentam quebrar ‘tabu do governador’ rumo à presidência

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Candidatos à presidência da República nas eleições deste ano, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) possuem algo em comum: a tentativa de ‘saltar’ do posto de governador direto para o Palácio do Planalto.

Para tal feito, Caiado e Zema, que governaram por quase oito anos os estados de Goiás e Minas Gerais, respectivamente, terão que superar um tabu de quase 40 anos desde a última vez que um governador conseguiu ser eleito para o executivo nacional.

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O último levantamento AtlasIntel, divulgado em julho deste ano, aponta Caiado e Zema com 3.1% e 2.8% das intenções de voto, ainda distantes de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Quem foi o último governador a se tornar presidente?

A última pessoa a conquistar o feito de ser eleito presidente após governar um estado foi Fernando Collor de Mello (PRN), em 1989, na primeira eleição presidencial direta após a ditadura militar.

Collor, que conseguiu também ser a pessoa mais jovem a ocupar o Planalto, governou Alagoas na década de 1980, entre 1987 e 1989. O alagoano foi eleito presidente em novembro, após derrotar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Desde então, todos os governadores que tentaram o movimento nas eleições seguintes, tendo como plataforma suas gestões à frente dos seus estados, fracassaram nas urnas.

Antecedentes

Durante o período que ficou conhecido como ‘República Café com Leite’, nas primeiras décadas do século XX, os ‘presidentes’ de Minas Gerais e São Paulo, cargo equivalente ao de governador nos dias atuais, alternaram na presidência do Brasil.

A sequência foi interrompida com a Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas, que também havia governado o Rio Grande do Sul.

Com o fim da Era Vargas, em 1945, mais cinco ex-governadores foram eleitos para a presidência. Um deles, no entanto, não chegou a assumir o controle do país: Tancredo Neves (PMDB), eleito indiretamente em 1985, morreu a poucos dias da posse.

Na época, José Sarney, ex-governador do Maranhão, vice da chapa de Tancredo, assumiu a presidência, permanecendo no cargo até 1990, sendo sucedido por Collor.

Governadores que foram presidentes do Brasil após 1945

Nereu Ramos (Santa Catarina): 1955/1956;

Juscelino Kubitscheck (Minas Gerais): 1955/1960;

Jânio Quadros (São Paulo): 1961;

Tancredo Neves (Minas Gerais): eleito em 1985, mas não assumiu;

José Sarney (Maranhão): 1985/1990;

Fernando Collor (Alagoas): 1990/1992.

Governadores que não foram eleitos para a presidência

O caminho inverso também aconteceu, dentro do recorte de pós-redemocratização, a partir de 1985. Outros governadores arriscaram o ‘salto’, mas sem sucesso.

Em 1989, quando Collor foi eleito, um grupo de ex-governadores tentou o Planalto, mas sem sucesso.

Nas eleições seguintes, o cenário se repetiu, mas todos os ex-governadores ficaram longe da vitória presidencial nas urnas.

1989: Aureliano Chaves (Minas Gerais), Leonel Brizola (Rio Janeiro/Rio Grande do Sul) e Paulo Maluf (São Paulo).

1994: Orestes Quércia (São Paulo) e Leonel Brizola (Rio de Janeiro/Rio Grande do Sul)

1998: Ciro Gomes (Ceará)

2002: Ciro Gomes (Ceará), Anthony Garotinho (Rio de Janeiro),

2006: Geraldo Alckmin (São Paulo), Cristovam Buarque (Distrito Federal)

2010: José Serra (São Paulo)

2014: Aécio Neves (Minas Gerais)

2018: Álvaro Dias (Paraná), Ciro Gomes (Ceará) e Geraldo Alckmin (São Paulo)

2022: Ciro Gomes (Ceará)

Governar São Paulo ajuda a virar presidente?

Historicamente, São Paulo impulsionou seus governadores, no período pré-revolução de 1930, ainda sob o contexto da República Café com Leite.

Após esse recorte temporal, apenas Jânio Quadros conseguiu sair de governador de São Paulo, principal estado do país, em 1960, renunciando em agosto de 1961.

Nas eleições pós-redemocratização, a partir de 1989, nenhum governador de São Paulo que tentou chegar ao Planalto, o que aconteceu em cinco ocasiões, alcançou a presidência.

O último a tentar, Geraldo Alckmin, em 2018, acabou na quarta colocação, não conseguindo sequer chegar ao segundo turno.