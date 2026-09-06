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André Mendonça libera julgamento de Moraes para plenário do STF

Veja os próximos passos após decisão de ministro

Cássio Moreira
Por
André Mendonça manda caso Moraes para plenário do Supremo
André Mendonça manda caso Moraes para plenário do Supremo - Foto: Antônio Augusto | STF
Eleições 2026

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou, em decisão deste domingo, 6, o julgamento do caso envolvendo Alexandre de Moraes, seu colega de Corte, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça já havia sinalizado, na última semana, o desejo de levar o caso adiante para avaliação no plenário do Judiciário. O ministro, que é relator do ‘caso Master’, foi o responsável pela quebra do sigilo das conversas entre Moraes e Vorcaro, que repercutiram no meio jurídico e político.

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Análise do caso depende de Edson Fachin

Com a liberação para plenário, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, a definição da data para avaliação do caso, ainda sem previsão para ser pautado pelos magistrados.

Guerra entre Mendonça e Moraes

André Mendonça e Alexandre de Moraes protagonizaram uma das semanas mais tensas da história do Supremo Tribunal Federal, com o uso de suas atribuições como ferramenta de retaliação.

Mendonça, que logo após seria citado em um diálogo com uma pessoa próxima a Vorcaro, derrubou o sigilo das conversas entre Moraes e o ex-dono do Banco Master.

As conversas mostraram a atuação de Moraes na edição de documentos de contratos do escritório de sua esposa, Viviane Barci, com o banco comandado por Daniel Vorcaro.

Nos dias seguintes, Moraes decidiu pedir a abertura de uma investigação contra Mendonça por abuso de poder e improbidade administrativa, além da inclusão do magistrado no inquérito das fake news.

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O segundo pedido, no entanto, foi descartado por Edson Fachin ao se manifestar sobre os episódios recentes do Supremo Tribunal.

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Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça Daniel Vorcaro STF

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