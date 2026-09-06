André Mendonça libera julgamento de Moraes para plenário do STF

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou, em decisão deste domingo, 6, o julgamento do caso envolvendo Alexandre de Moraes, seu colega de Corte, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça já havia sinalizado, na última semana, o desejo de levar o caso adiante para avaliação no plenário do Judiciário. O ministro, que é relator do ‘caso Master’, foi o responsável pela quebra do sigilo das conversas entre Moraes e Vorcaro, que repercutiram no meio jurídico e político.

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Análise do caso depende de Edson Fachin

Com a liberação para plenário, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, a definição da data para avaliação do caso, ainda sem previsão para ser pautado pelos magistrados.

Guerra entre Mendonça e Moraes

André Mendonça e Alexandre de Moraes protagonizaram uma das semanas mais tensas da história do Supremo Tribunal Federal, com o uso de suas atribuições como ferramenta de retaliação.

Mendonça, que logo após seria citado em um diálogo com uma pessoa próxima a Vorcaro, derrubou o sigilo das conversas entre Moraes e o ex-dono do Banco Master.

As conversas mostraram a atuação de Moraes na edição de documentos de contratos do escritório de sua esposa, Viviane Barci, com o banco comandado por Daniel Vorcaro.

Nos dias seguintes, Moraes decidiu pedir a abertura de uma investigação contra Mendonça por abuso de poder e improbidade administrativa, além da inclusão do magistrado no inquérito das fake news.

O segundo pedido, no entanto, foi descartado por Edson Fachin ao se manifestar sobre os episódios recentes do Supremo Tribunal.