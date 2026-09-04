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POLÍTICA

Vorcaro confessa ter dado ‘presentinho’ a diretor do BC

Declaração do ex-banqueiro ocorreu em depoimento para a PF

Cássio Moreira
Por
Daniel Vorcaro prestou depoimento para a PF
Daniel Vorcaro prestou depoimento para a PF - Foto: Divulgação | Polícia Penal
Eleições 2026

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, confessou ter dado um ‘apoio’ ao diretor do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza e Santana, em uma viagem para a Disney com a família.

A confissão ocorreu em um depoimento de Vorcaro para a PF. Segundo o empresário, que está preso, ele ofereceu um serviço de ‘concierge’ ao diretor, como já teria feito com outros amigos que viajaram para destinos parecidos.

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Vorcaro afirmou ainda que o afago feito não foi cobrado em nenhum momento.

“Então, obviamente, ali foi um agrado dentro de uma estrutura que eu já possuía ali para dezenas de pessoas. Ele ressarciu? Ele pagou por esse serviço ou não? Eu não me recordo, delegado, acredito que não, porque eu ofereci como um agrado, até porque não era um valor específico, se eu não me engano, para utilização. Era um serviço que eu tinha que oferecer para muitas pessoas mesmo”, diz trecho do documento.

Diretor do BC nega ter recebido dinheiro

Em nota à imprensa, o diretor do Banco Central negou ter recebido alguma vantagem ou valor por parte de Vorcaro, afirmando que todos os custos da viagem foram bancados por ele.

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Paulo Sérgio ainda que "tem demonstrado sua atuação escorreita na regulação prudencial e supervisão" no cargo que ocupa dentro do BC.

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Banco MAster Daniel Vorcaro

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