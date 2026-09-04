Flávio Bolsonaro ataca Alexandre de Moraes e defende impeachment

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, subiu o tom contra Alexandre de Moraes, ministro Supremo Tribunal Federal (STF), ao defender o impeachment do magistrado, nesta sexta-feira, 4.

Flávio, que cumpriu agenda em São Carlos, interior de São Paulo, culpou o Senado, na figura de seu presidente, Davi Alcolumbre, pela crise vivida pela Suprema Corte.

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Segundo o parlamentar, as negativas de Alcolumbre de pautar o impeachment criaram um cenário de caos na democracia. Alexandre de Moraes foi relator do processo que culminou na condenação de Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, por golpe de Estado.

“Se a democracia chegou tão esculhambada a esse ponto, é por que o Senado não teve oportunidade de apreciar um dos 54 impeachments que existem na Mesa, especificamente sobre o Alexandre de Moraes”, disparou Flávio Bolsonaro.

Alcolumbre admite impeachment de Moraes

O presidente Davi Alcolumbre já admite, nos bastidores, a possibilidade de pautar um ‘impeachment cruzado’ de Alexandre de Moraes e André Mendonça, ministros do STF.

Alcolumbre, que já havia descartado acatar qualquer abertura de afastamento de Moraes, teria dito que apenas um impeachment dos dois poderia ‘apaziguar’ a crise do Supremo.