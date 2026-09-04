Prefeitos mergulham na campanha de Jerônimo após AtlasIntel/A TARDE

A divulgação da pesquisa AtlasIntel/A TARDE ao governo da Bahia, na última quinta-feira, 3, gerou uma mobilização ainda maior por parte dos prefeitos de cidades que fazem parte da base do candidato à reeleição ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com gestores ouvidos pelo portal A TARDE, a ideia é intensificar as ações nos respectivos municípios com o objetivo de elevar a votação em favor do petista. A mobilização, inclusive, vem partindo dos próprios prefeitos.

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Busca pela virada em Camaçari

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Jerônimo Rodrigues perdeu para ACM Neto em 2022, por mais de 10 mil votos de diferença. Com a eleição de Luiz Caetano (PT) em 2024 à prefeitura, além da parceria com os governos estadual e federal por meio dos investimentos na cidade do Pólo, a expectativa é de que o cenário seja diferente no pleito de outubro — no município, há quatro anos, o petista recebeu 40,1% dos votos válidos, contra 54,1% do adversário.

Por lá, semanalmente, estão acontecendo pelo menos quatro atividades de rua. A expectativa é a de que, nas próximas semanas, o ritmo seja acelerado. No grupo petista do município, o sentimento é de confiança.

"Todos nós, prefeitos, temos um planejamento, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista político. É claro e óbvio que, nesse momento da campanha eleitoral, quanto mais chega perto do dia da eleição, mais a gente se mobiliza, se preocupa e, consequentemente, faz um planejamento para ocupar mais espaço, convencer o eleitorado e, consequentemente, ganhar eleição em cada município", afirmou Caetano.

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"É óbvio que nós, prefeitos, decidimos, desde o início da campanha eleitoral, colocar a campanha de Jerônimo Rodrigues, dos nossos senadores Wagner, do nosso senador Rui Costa, do nosso presidente Lula, em nossos braços, em nosso colo. Quanto mais chega perto da eleição, mais aumenta a mobilização, e, com certeza, nós iremos ganhar as eleições no primeiro turno, com o Jerônimo, governador da Bahia, com mais de um milhão de votos de frente, na minha opinião", acrescentou.

Wilson Cardoso quer aumentar já boa porcentagem em Andaraí

O município de Andaraí, na Chapada Diamantina, foi um exemplo de que a mobilização em torno da campanha de Jerônimo Rodrigues surtiu efeito nos números. No 2ª turno de 2022, por exemplo, o petista recebeu 72,3% dos votos válidos contra 21,2% de ACM Neto. Para o pleito de outubro, a meta do prefeito Wilson Cardoso (PSB) é elevar ainda mais o índice em favor do titular do Palácio de Ondina e postulante à reeleição.

"Nós estamos indo para a rua, conversando com aqueles que ainda não têm um voto que seja nosso, tentando reverter para o grupo da base. Nas nossas redes sociais, estamos mostrando todas as ações do governo estadual em nosso município, inclusive desde Jaques Wagner. Estamos indo às comunidades, fazendo carreatas, usando as redes sociais, mas especialmente indo para as ruas, que é onde o eleitor percebe a movimentação e a animação, e argumentando que a gente tem que garantir a vitória no primeiro turno", afirmou Wilson Cardoso.



Prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB) - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

"A gente quer aumentar esse percentual de setenta e dois por cento para oitenta e dois por cento, oitenta e três. Mas, para isso, tem que ir para a rua mesmo, tem que trabalhar, fazer uma mobilização grande. Não tem esse negócio de 'já ganhou'. Precisamos ir às ruas e garantir a eleição", completou o prefeito de Andaraí.

Alagoinhas: prefeito reforça empenho pessoal para mudar cenário

A cidade de Alagoinhas, no centro-norte da Bahia, é outro exemplo em que o prefeito tem buscado se empenhar para melhorar o desempenho de Jerônimo Rodrigues. Na "Terra da Laranja", o petista teve 41,6% dos votos válidos naquela eleição de 2022, contra 52,5% de ACM Neto.

Para mudar este cenário, o prefeito Gustavo Carmo (PSD) afirmou ao portal A TARDE estar se empenhando de "maneira pessoal" para ampliar os votos em prol do candidato à reeleição.

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) - Foto: Reprodução/Instagram @gustavoascarmo

Neste sentido, há a expectativa de que Jerônimo cumpra agenda de campanha no município na próxima segunda-feira, 7, data em que se celebra a Independência do Brasil, apesar de o martelo ainda não estar batido.

Apesar disso, investimentos como a entrega do Hospital Estadual do Litoral Norte, feita recentemente com a presença do presidente Lula, podem contribuir para que os eleitores do município entreguem mais votos ao postulante à recondução.

"A gente já fez os encontros internos e já estamos finalizando a montagem do comitê da zona urbana. Estamos em fase de estruturação dos comitês da zona rural e vamos iniciar os movimentos de rua durante o 7 de Setembro. A gente já tem, a partir de hoje, o material com a turma na rua fazendo a colagem e distribuição de material. E, na segunda-feira, a gente começa mesmo com movimento de rua", afirmou.

"Eu estou me dedicando diuturnamente para mudar esse quadro", finalizou Gustavo Carmo.