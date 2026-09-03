PT pede perda do mandato de Flávio Bolsonaro por quebra de decoro

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O Partido dos Trabalhadores (PT) pediu a perda do mandato do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por quebra de decoro parlamentar.

A representação foi protocolada na noite de quarta-feira, 2, no Conselho de Ética do Senado e é assinada pelo presidente nacional da legenda, Edinho Silva.

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No documento, o PT sustenta que Flávio teria apresentado versões contraditórias sobre sua relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e sobre os recursos destinados ao filme “Dark Horse”, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A representação não pede que o Conselho de Ética investigue eventuais crimes relacionados ao financiamento do filme.

Segundo o PT, cabe ao colegiado avaliar a conduta parlamentar e verificar se houve quebra de decoro, enquanto eventual responsabilidade criminal deve ser analisada pela Justiça.

Pedido ocorre após áudio sobre R$ 134 milhões

A iniciativa do PT ocorre depois da divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro aparece pedindo R$ 134 milhões a Vorcaro.

De acordo com a publicação, foram US$ 1,6 milhão, valor superior a R$ 8 milhões na cotação atual, transferidos para o fundo Havengate, responsável pela gestão financeira do filme.

Para o PT, a diferença entre as versões e a existência de registros sobre a relação financeira entre Flávio e Vorcaro devem ser analisadas pelo Conselho de Ética.

O partido também afirma que as negociações envolvendo o filme continuaram mesmo depois de as suspeitas sobre a situação do Banco Master terem se tornado públicas.

Pagamento de US$ 1,6 milhão

O PT também questiona uma declaração feita por Flávio Bolsonaro em entrevista à GloboNews. Segundo a representação, o senador afirmou que o último pagamento de Vorcaro para o filme havia ocorrido em maio de 2025.

Uma reportagem da revista Piauí revelou, porém, que Vorcaro teria realizado um novo pagamento em setembro daquele ano.

De acordo com a publicação, foram US$ 1,6 milhão, valor superior a R$ 8 milhões na cotação atual, transferidos para o fundo Havengate, responsável pela gestão financeira do filme.

Na avaliação apresentada pelo PT ao Conselho de Ética, o uso da autoridade do cargo em negociações privadas de grande valor, associado a declarações que o partido considera incompatíveis com documentos divulgados, pode configurar quebra de decoro parlamentar.

O que pode acontecer

A representação do PT agora será analisada de acordo com o rito do Conselho de Ética do Senado.

O presidente do colegiado, senador Jayme Campos (União Brasil-MT), irá avaliar se o pedido cumpre os requisitos formais, como prazos, qualidade das provas e argumentação.

Se for admitida, a petição será convertida em representação oficial.

Depois da designação do relator, o senador acusado será notificado e terá prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa prévia por escrito, arrolar até cinco testemunhas e anexar provas.