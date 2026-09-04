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FRUSTRAÇÃO

Lula lamenta adiamento da votação do fim da 6x1 no Senado

PEC só deve ir para análise no plenário depois do primeiro turno

Anderson Ramos
Por
Lula se frustrou com decisão de Alcolumbre.
Lula se frustrou com decisão de Alcolumbre. - Foto: José Cruz/Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6×1, no Senado.

Em entrevista nesta sexta-feira, 4, o petista afirmou não entender os motivos para a protelação da análise e disse esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) paute a proposta.

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Não sei quais as razões que o presidente do Senado teve pra fazer isso. Ele disse aos senadores que assim que terminar o primeiro turno das eleições ele vai colocar em votação. Agora estamos na expectativa de que ele coloque em votação Lula sobre adiamento da votação da escala 6x1

O texto foi aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, mas só deve ir ao plenário após o primeiro turno das eleições.

Votação só depois do primeiro turno

Davi Alcolumbre indicou que a votação em plenário da PEC que propõe fim à escala 6x1 no Brasil só deverá ser votada após as eleições.

A afirmação foi feita em resposta ao senador Paulo Paim (PT-RS), que fez uma fala em tom de demissão do Senado, já que não concorrerá mais a cargas públicas.

"Aproveito essa oportunidade que o senador Paulo Paim está na mesa, veio me dar um abraço, para dizer para sua excelência e pro Brasil, que sua excelência estará aqui votando, após as eleições, o fim da escala 6x1 no plenário do Senado Federal".

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O que diz a PEC do fim da escala 6x1

A PEC do fim da 6x1 estipula uma jornada semanal de 40 horas de trabalho sem redução salarial – atualmente, são 44 horas. Com a nova escala, seriam mantidos os limites de 8 horas diárias de trabalho.

Para que os trabalhadores brasileiros cheguem às 40 horas semanais com dois dias livres haverá um período que ocorre em duas etapas:

  • dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais;
  • um ano e dois meses depois, chega a 40 horas.

Durante essa transição, acordo ou convenção coletiva pode ampliar a jornada diária para acomodação de 42 horas semanais, desde que altere os dois dias de reserva.

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Davi Alcolumbre escala 6x1 Lula

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