Lula disse a Trump que Brasil não aceita 'ingerência nas eleições'

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter dito ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Brasil não aceita ingerência de ninguém nas eleições.

Em entrevista para a Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE), nesta sexta-feira, 4, o presidente foi questionado se achava que haveria possibilidade de interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral deste ano.

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Se tiver, vai perder. Eu disse para o Trump isso. Seguinte, nós não aceitamos ingerência de ninguém nas eleições. E se entrar, vai perder. Se tiver, vai perder presidente Lula

Os mandatários se reuniram no fim de agosto, e conversaram por 1h20, após um pedido do presidente brasileiro para falar com o americano.

O diálogo foi descrito pelo Palácio do Planalto como de tom "amistoso e cordial", e o presidente brasileiro afirmou que as alegações norte-americanas para a recente imposição de tarifas contra produtos brasileiros são "infundadas".

Trump garante a Lula que EUA ficarão fora das eleições brasileiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma conversa por telefone na sexta-feira, 21, que os Estados Unidos não irão interferir nas eleições brasileiras de 2026.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula afirmou a Trump que o sistema eleitoral brasileiro é “muito confiável” e que há vários candidatos na disputa pelas eleições gerais de 2026.

A ligação partiu de Lula e teve como principais temas o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o combate ao crime organizado e os conflitos globais.

O assunto das eleições, no entanto, foi puxado por Trump durante o telefonema.