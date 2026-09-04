SEM INTERVENÇÃO
Lula disse a Trump que Brasil não aceita 'ingerência nas eleições'
Mandatários conversaram no final de agosto
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter dito ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Brasil não aceita ingerência de ninguém nas eleições.
Em entrevista para a Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE), nesta sexta-feira, 4, o presidente foi questionado se achava que haveria possibilidade de interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral deste ano.
Se tiver, vai perder. Eu disse para o Trump isso. Seguinte, nós não aceitamos ingerência de ninguém nas eleições. E se entrar, vai perder. Se tiver, vai perder presidente Lula
Os mandatários se reuniram no fim de agosto, e conversaram por 1h20, após um pedido do presidente brasileiro para falar com o americano.
O diálogo foi descrito pelo Palácio do Planalto como de tom "amistoso e cordial", e o presidente brasileiro afirmou que as alegações norte-americanas para a recente imposição de tarifas contra produtos brasileiros são "infundadas".
Trump garante a Lula que EUA ficarão fora das eleições brasileiras
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma conversa por telefone na sexta-feira, 21, que os Estados Unidos não irão interferir nas eleições brasileiras de 2026.
Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula afirmou a Trump que o sistema eleitoral brasileiro é “muito confiável” e que há vários candidatos na disputa pelas eleições gerais de 2026.
A ligação partiu de Lula e teve como principais temas o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o combate ao crime organizado e os conflitos globais.
O assunto das eleições, no entanto, foi puxado por Trump durante o telefonema.