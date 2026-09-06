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ELEIÇÕES 2026

Petistas pedem à PGE inelegibilidade de Nikolas Ferreira por 8 anos

Pedido contra deputado tem como base a divulgação de um documento falso atribuído à PF

Ane Catarine
Por
O deputado federal Nikolas Ferreira
O deputado federal Nikolas Ferreira - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Alencar Santana (PT-SP) pediram à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) que o também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), candidato à reeleição, seja declarado inelegível por oito anos.

O pedido tem como base a divulgação de um documento falso por Nikolas atribuído à Polícia Federal (PF).

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Segundo os petistas, o material foi apresentado como se fosse um documento oficial da PF e indicava que não havia indícios de crimes envolvendo o deputado e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero.

A PF, no entanto, negou ter produzido o documento. A publicação ocorreu em 3 de setembro, horas depois de reportagens do ICL Notícias divulgarem mensagens e áudios trocados entre Nikolas e Vorcaro.

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Entenda a ação

Um laudo anexado à representação aponta diferenças entre o documento divulgado por Nikolas e um relatório de 218 páginas produzido pela PF.

Segundo os parlamentares, os materiais apresentam divergências de conteúdo, datas, estrutura e identificação.

O documento publicado também não teria assinatura, matrícula de servidor, número de procedimento ou código verificador.

Para os petistas, a divulgação do material pode configurar uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político, condutas que podem levar à inelegibilidade.

Por isso, eles pedem que a PGE abra uma investigação eleitoral e, posteriormente, apresente uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que Nikolas seja declarado inelegível por oito anos e tenha o registro ou diploma cassado.

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Tags

Daniel Vorcaro inelegibilidade Nikolas Ferreira polícia federal PT TSE

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