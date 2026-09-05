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BRASIL

Érika Hilton pede prisão de Nikolas Ferreira após laudo falso

Deputada do PSOL afirma que parlamentar divulgou documento atribuído à PF

Yuri Abreu
Por
Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP)
Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) - Foto: Antonio Araújo | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou a Justiça Eleitoral contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pela divulgação de um documento falso atribuído à Polícia Federal (PF). Segundo a parlamentar, o material teria sido produzido com inteligência artificial e foi compartilhado pelo deputado durante o período eleitoral.

O caso envolve um suposto relatório que circulou nas redes sociais com a identificação da PF. O documento afirmava não haver indícios de crime em conversas entre Nikolas Ferreira e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O parlamentar mineiro republicou o conteúdo em seus perfis.

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PF confirma que documento é falso

Em nota divulgada na sexta-feira, a Polícia Federal confirmou que o documento não foi produzido pela corporação e é falso.

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)
Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

Procurado pelo portal Metrópoles, Nikolas Ferreira afirmou que apenas republicou uma postagem que havia visto no X. Segundo o deputado, o conteúdo foi apagado pouco depois.

Erika Hilton cobra análise do TSE

Ao comentar o episódio, Erika Hilton afirmou que a divulgação de documentos falsos durante a campanha eleitoral prejudica o debate público e pediu agilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na análise do caso.

“O que Nikolas fez é CRIME. Não se publica um falso documento oficial, produzido por inteligência artificial, em campanha eleitoral. Um crime com pena de até 6 anos de prisão”, escreveu a deputada nas redes sociais.

A parlamentar também fez novas críticas ao deputado e publicou a frase “PRISÃO DO NIKOLAS JÁ!” em seus perfis.

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Em outra publicação, Erika relacionou o episódio às mensagens atribuídas a Nikolas em conversas com Daniel Vorcaro. As referências fazem parte de acusações e questionamentos levantados publicamente pela deputada contra o parlamentar.

A ação apresentada à Justiça Eleitoral por Érika é assinada em conjunto com a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL-MG) e a candidata a deputada federal Ana Elisa (PT-MG).

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eleições no Brasil Erika Hilton Nikolas Ferreira

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