Áudios revelam que André Valadão pediu a Nikolas para não atacar Vorcaro

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, solicitou em áudio, ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que não atacasse o banqueiro Daniel Vorcaro.

No conteúdo enviado a Vorcaro em abril de 2024, o pastor revela que Nikolas Ferreira havia pedido desculpas e afirmou que iria lidar com a situação. O áudio faz parte de um conjunto de mensagens revelado pela colunista Juliana Dal Piva, do ICL Notícias, nesta quinta-feira, 3.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a exposição da ligação entre o deputado e Vorcaro, o ex-dono do Banco Master afirmou ter custeado voos de Nikolas e chegou a querer tornar a informação pública, depois de rir de uma publicação do deputado.

O que Nikolas Ferreira fez?

Em uma postagem realizada em 27 de abril de 2024, Nikolas havia questionado os gastos de ministros de tribunais superiores e integrantes do governo que participaram de um evento do Banco Master, em Londres, e afirmou que solicitaria informações sobre as despesas.

No mesmo dia, o banqueiro enviou a postagem ao pastor e pediu ajuda para entrar em contato com o deputado. “De novo pedir sua ajuda com Nikolas. Estão usando a fala dele para me atacar, por conta de patrocínio em um evento em Londres”, escreveu.

Vorcaro ainda contou que o encontro havia reunido nomes da direita e citou o senador Ciro Nogueira (PP-PI). O pastor afirmou que falaria com Nikolas.

Após dois dias, em 29 de abril, Valadão contou ao banqueiro que havia procurado o deputado e estava à espera de um retorno. “Tenho maior apreço por ele, mas eu não tô entendendo qual a visão, qual o contexto”, disse um áudio.

Nas mensagens, o pastor revelou o que havia pedido ao deputado: “Eu preferia que você falasse com ele primeiro, entendesse a visão, e falasse também essa mensagem que eu te falei”.

Em algumas horas, André Valadão voltou a conversar com o banqueiro e afirmou que “ele nem sabia sobre o banco e você, ‘palavras dele’, e daí pediu perdão demais e vai contornar tudo”.

De acordo com o líder religioso, ele falou que o deputado deveria procurar diretamente Vorcaro e afirmou que havia conversado sobre a “gratidão” do banqueiro.