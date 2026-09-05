DISPUTA COMERCIAL
Lula provoca Trump: "Faça um Pix para você ver como é bom"
Petista voltou a dizer que o norte-americano quer acabar com a ferramenta
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar neste sábado, 5, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com o Pix e sugeriu que o norte-americano faça uma transferência pelo sistema para conhecer os benefícios da ferramenta.
“O presidente dos Estados Unidos quer acabar com o Pix. Mas agora eu vou para a ONU, vou encontrar com o Trump e vou dizer para ele: ‘Trump, faça um Pix, que você vai ver o quanto será bom a economia digitalizada ’”, afirmou.
A declaração de Lula foi feita durante um evento da campanha à reeleição em São José do Rio Preto, em São Paulo.
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Entenda
A fala ocorre em meio à disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos.
O Pix foi citado entre os motivos para a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o chamado tarifaço.
Segundo investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o sistema de pagamento teria prejudicado o comércio norte-americano ao favorecer “injustamente” produtores brasileiros em relação a concorrentes dos EUA.