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Janja tem reação inusitada após eleitora abraçar Lula em ato político

Situação inusitada envolvendo o presidente e a primeira-dama aconteceu na sexta-feira, 6

Yuri Abreu
Por
Lula ao lado da primeira-dama Janja
Lula ao lado da primeira-dama Janja - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A primeira-dama Janja Lula da Silva tentou afastar uma eleitora que abraçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma passeata em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará, na sexta-feira, 4 — veja vídeo abaixo.

O presidente, que é candidato à reeleição, participava do ato em cima de uma caminhonete, acompanhado de aliados e apoiadores.

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Em determinado momento, uma mulher subiu no veículo e se aproximou de Lula. Ela envolveu o pescoço do presidente com os braços, em um abraço que chegou a ser retribuído pelo petista.

Janja, que estava próxima, tentou retirar os braços da mulher e afastá-la de Lula. Pouco depois, a eleitora soltou o presidente e desceu da caminhonete.

Lula lamenta adiamento da votação do fim da 6x1 no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6×1, no Senado.

Em entrevista nesta sexta-feira, 4, o petista afirmou não entender os motivos para a protelação da análise e disse esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) paute a proposta.

"Não sei quais as razões que o presidente do Senado teve pra fazer isso. Ele disse aos senadores que assim que terminar o primeiro turno das eleições ele vai colocar em votação. Agora estamos na expectativa de que ele coloque em votação", afirmou o presidente.

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