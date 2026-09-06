Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Augusto Cury omitiu cinco empresas em declaração de bens ao TSE

Presidenciável declarou patrimônio de R$ 242,2 milhões

Beatriz Santos
Por
O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante)
O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante) - Foto: Renato Pizzutto | Band
Eleições 2026

O presidenciável Augusto Cury (Avante) omitiu cinco empresas das quais é sócio na declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato declarou patrimônio de R$ 242,2 milhões à Justiça Eleitoral, mas não informou participações em três companhias sediadas na Flórida, nos Estados Unidos, e em outras duas empresas no Brasil.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão. Ao TSE, Cury declarou participação societária em sete empresas, entre companhias brasileiras e estrangeiras. Outras cinco sociedades das quais o presidenciável é sócio, porém, ficaram fora da autodeclaração.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Prefeito baiano contraria a lógica e apoia 3 nomes para o Senado
Prefeito baiano contraria a lógica e apoia 3 nomes para o Senado imagem

ELEIÇÕES NA BAHIA

ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior
ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior imagem

ELEIÇÕES

Filhos de Bolsonaro relembram facada nas eleições: “Foi Deus”
Filhos de Bolsonaro relembram facada nas eleições: “Foi Deus” imagem

Empresas ficaram fora da declaração

Entre as empresas não informadas estão três companhias sediadas na Flórida: Cury Academia Comportamental, Contemplare Investments e Free Mind Publish.

No Brasil, Cury não declarou participação na Contemplare e na Academia de Pensar e Brincar, ambas localizadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Em nota, a campanha afirmou que as participações omitidas são "inexpressivas" diante do patrimônio do candidato, construído "de forma lícita".

A equipe de Cury também informou que "eventuais inconsistências" serão corrigidas. Até a manhã deste domingo, 6, contudo, o pedido de retificação ainda não havia sido enviado à Justiça Eleitoral.

Candidato aparece em terceiro em pesquisa

A omissão ocorre em meio ao crescimento de Augusto Cury nas pesquisas de intenção de voto. Escritor de livros de autoajuda, o candidato aparece em terceiro lugar na pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira, 2.

Cury registrou 10% das intenções de voto nos dois cenários avaliados pelo levantamento, oito pontos a mais do que na rodada anterior. Apesar do avanço, permanece distante de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que aparecem à frente e polarizam a disputa.

A presença de Cury nas redes sociais também ganhou força com o apoio de um grupo de microinfluenciadores. Os perfis envolvidos não costumam publicar conteúdos relacionados à política nem demonstrar interesse frequente pelo assunto.

Além desse grupo, profissionais ligados ao coach Pablo Marçal, que também é presidenciável pelo PRTB, passaram a atuar na estratégia digital de Cury. O movimento amplia a presença do candidato nas redes justamente durante o período em que ele registra crescimento nas pesquisas eleitorais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Augusto Cury eleições Política

Relacionadas

Mais lidas