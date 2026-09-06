Prefeito baiano contraria a lógica e apoia 3 nomes para o Senado

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O prefeito Vitor do Posto (MDB), do município baiano de Santanópolis, inovou ao deixar de lado a lógica eleitoral e anunciar apoio a três nomes que estão na disputa por apenas duas vagas ao Senado na Bahia.

O gestor emedebista publicou um banner no qual confirma estar ao lado de Rui Costa e Jaques Wagner, candidatos do PT ao Senado, e de Angelo Coronel (Republicanos), que deixou o grupo governista para tentar a reeleição pelo bloco de oposição na Bahia.

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Na publicação, Vitor ressalta a confiança no “time”, mesmo apoiando candidatos em polos diferentes.

“O nosso time é de quem acredita em um futuro melhor”, escreveu o prefeito ao divulgar a arte nas redes sociais.

Quantas vagas ao Senado estão em jogo?

Apesar do movimento ‘inusitado’ do prefeito, apenas duas cadeiras no Senado estão em jogo nas eleições deste ano. Os dois candidatos mais votados no dia 4 de outubro se elegem para o mandato de oito anos.

Os dois eleitos assumem seus respectivos mandatos em fevereiro de 2027, se juntando a Otto Alencar (PSD), que encerra sua segunda passagem pela Casa apenas em 2031.