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ELEIÇÕES NA BAHIA

Veja a agenda de Jerônimo, ACM Neto e Mansur neste domingo (06/09)

Na reta final da campanha, candidatos concentram esforços no interior

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e Ronaldo Mansur
ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e Ronaldo Mansur - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, os três principais candidatos ao governo da Bahia cumprem uma intensa agenda de campanha neste domingo, 6, com compromissos na capital baiana e no interior.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, e ACM Neto (União Brasil) aparecem tecnicamente empatados na corrida pelo governo, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE.

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Jerônimo tem 49,2% das intenções de voto, contra 48,6% de ACM Neto. Na reta final da campanha, os dois concentram esforços no interior.

Confira os compromissos:

Jerônimo Rodrigues

  • 8h | Carreata | São Domingos
  • 9h30 | Carreata | Santaluz
  • 11h | Carreata | Queimadas
  • 14h30 | Carreata | Cansanção
  • 17h | Comício | Monte Santo

ACM Neto

  • Manhã | Carreata em Vitória da Conquista
  • Tarde | Encontro com lideranças políticas em Vitória da Conquista
  • Noite | Comício em Tremedal

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Ronaldo Mansur

O candidato do PSOL participa da 23ª Parada do Orgulho LGBT+ em Salvador. O evento acontece no bairro da Barra, a partir das 12h.

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ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues e Ronaldo Mansur

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