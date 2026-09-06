Veja a agenda de Jerônimo, ACM Neto e Mansur neste domingo (06/09)

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A menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, os três principais candidatos ao governo da Bahia cumprem uma intensa agenda de campanha neste domingo, 6, com compromissos na capital baiana e no interior.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, e ACM Neto (União Brasil) aparecem tecnicamente empatados na corrida pelo governo, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE.

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Jerônimo tem 49,2% das intenções de voto, contra 48,6% de ACM Neto. Na reta final da campanha, os dois concentram esforços no interior.

Confira os compromissos:

Jerônimo Rodrigues

8h | Carreata | São Domingos

9h30 | Carreata | Santaluz

11h | Carreata | Queimadas

14h30 | Carreata | Cansanção

17h | Comício | Monte Santo

ACM Neto

Manhã | Carreata em Vitória da Conquista

Tarde | Encontro com lideranças políticas em Vitória da Conquista

Noite | Comício em Tremedal

Ronaldo Mansur

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