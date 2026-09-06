ELEIÇÕES NA BAHIA
Veja a agenda de Jerônimo, ACM Neto e Mansur neste domingo (06/09)
Na reta final da campanha, candidatos concentram esforços no interior
Por Ane Catarine
| Atualizada em
A menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, os três principais candidatos ao governo da Bahia cumprem uma intensa agenda de campanha neste domingo, 6, com compromissos na capital baiana e no interior.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, e ACM Neto (União Brasil) aparecem tecnicamente empatados na corrida pelo governo, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE.
Jerônimo tem 49,2% das intenções de voto, contra 48,6% de ACM Neto. Na reta final da campanha, os dois concentram esforços no interior.
Confira os compromissos:
Jerônimo Rodrigues
- 8h | Carreata | São Domingos
- 9h30 | Carreata | Santaluz
- 11h | Carreata | Queimadas
- 14h30 | Carreata | Cansanção
- 17h | Comício | Monte Santo
ACM Neto
- Manhã | Carreata em Vitória da Conquista
- Tarde | Encontro com lideranças políticas em Vitória da Conquista
- Noite | Comício em Tremedal
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