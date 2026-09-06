Caso Master: Alckmin defende que Tarcísio de Freitas seja investigado

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O vice-presidente da República e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu neste domingo, 6, que seja investigada a suposta relação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o escândalo do Banco Master.

A cobrança ocorre após o ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmar, em uma proposta de delação premiada, que uma doação de R$ 5 milhões para campanhas de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022, teria sido negociada como propina.

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“Não tem problema as pessoas fazerem doações para a campanha. A lei permite pessoa física, não jurídica. Agora, o que não pode é vincular isso a benefícios de governo, então cabe a investigação”, disse Alckmin em entrevista ao Metrópoles.

Segundo o relato de Vorcaro, R$ 2 milhões teriam sido destinados à campanha de Tarcísio e outros R$ 3 milhões à de Bolsonaro.

A suposta negociação teria envolvido Gilberto Kassab, presidente do PSD e ex-secretário de Governo e Relações Institucionais na gestão Tarcísio.

Naquele ano, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também investigado na Operação Compliance Zero, foi o maior doador dos políticos.

Crise no STF

Na entrevista, Alckmin classificou como “muito triste” a atual crise no Supremo Tribunal Federal (STF), que envolve ministros da Corte e o caso do Banco Master. Para o vice-presidente, os fatos devem ser investigados e eventuais responsabilidades, apontadas.

“Acho que tem que ter o que a sociedade espera, a população brasileira espera. Espera que haja investigação e que a investigação traga a verdade. Traga a verdade e que tenha consequências. Ninguém está acima da lei”, disse.

Alckmin também elogiou a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na condução das investigações. Segundo ele, a Polícia Federal e o Ministério Público têm liberdade para atuar.