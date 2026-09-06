Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES NA BAHIA

ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior

Candidato cumpriu agenda ainda em cidades do Recôncavo baiano neste fim de semana

Yuri Abreu
Por
Ao lado de aliados, ACM Neto (União), participou de carreata em Vitória da Conquista
Ao lado de aliados, ACM Neto (União), participou de carreata em Vitória da Conquista - Foto: Divulgação/Assessoria ACM Neto
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), participou de uma carreata que chegou a formar uma fila de 20 km, neste domingo, 6, e percorreu diversas ruas e avenidas do município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

A carreata percorreu um circuito de aproximadamente 12 trechos, com saída na Avenida Perimetral José Pedral e passagem por vias como as avenidas Olívia Flores, 10 de Novembro e Bruno Bacelar, além da Rua da Corrente, Rua Paulino Santos, Rua Democrata e Rua Plácido de Castro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Agenda extensa pelo interior da Bahia

A mobilização em Vitória da Conquista dá sequência a um fim de semana de atos da campanha de ACM Neto pelo interior. No sábado, 5, o candidato cumpriu agenda pelos municípios de Laje, Manoel Vitorino e Amargosa.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Em Capim Grosso, ACM Neto promete retomar territórios do crime
Em Capim Grosso, ACM Neto promete retomar territórios do crime imagem

ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel/A TARDE: aliados de ACM Neto celebram empate com Jerônimo
AtlasIntel/A TARDE: aliados de ACM Neto celebram empate com Jerônimo imagem

ATLASINTEL/A TARDE

AtlasIntel/A TARDE aponta empate entre ACM Neto e Jerônimo na disputa pelo governo da Bahia
AtlasIntel/A TARDE aponta empate entre ACM Neto e Jerônimo na disputa pelo governo da Bahia imagem

“Ontem estivemos em Laje, Manoel Vitorino e Amargosa, sempre com muita gente nas ruas, e hoje participamos em Vitória da Conquista de mais um grande evento de campanha, demonstrando carinho e confiança no nosso projeto", disse ACM Neto.

ACM Neto ressalta crescimento da campanha

"A nossa campanha só cresce, ganha força a cada dia e, principalmente, ganha as ruas. O que eu sinto olhando nos olhos das pessoas é que o desejo de mudança está cada vez mais forte na Bahia”, completou o postulante ao Palácio de Ondina.

Participaram do evento a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia vitória da conquista

Relacionadas

Mais lidas