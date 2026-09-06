ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior

Siga o A TARDE no Google

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), participou de uma carreata que chegou a formar uma fila de 20 km, neste domingo, 6, e percorreu diversas ruas e avenidas do município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

A carreata percorreu um circuito de aproximadamente 12 trechos, com saída na Avenida Perimetral José Pedral e passagem por vias como as avenidas Olívia Flores, 10 de Novembro e Bruno Bacelar, além da Rua da Corrente, Rua Paulino Santos, Rua Democrata e Rua Plácido de Castro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agenda extensa pelo interior da Bahia

A mobilização em Vitória da Conquista dá sequência a um fim de semana de atos da campanha de ACM Neto pelo interior. No sábado, 5, o candidato cumpriu agenda pelos municípios de Laje, Manoel Vitorino e Amargosa.

“Ontem estivemos em Laje, Manoel Vitorino e Amargosa, sempre com muita gente nas ruas, e hoje participamos em Vitória da Conquista de mais um grande evento de campanha, demonstrando carinho e confiança no nosso projeto", disse ACM Neto.

ACM Neto ressalta crescimento da campanha

"A nossa campanha só cresce, ganha força a cada dia e, principalmente, ganha as ruas. O que eu sinto olhando nos olhos das pessoas é que o desejo de mudança está cada vez mais forte na Bahia”, completou o postulante ao Palácio de Ondina.

Participaram do evento a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).