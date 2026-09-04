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CELEBRAÇÃO

Em caminhada na Cidade Baixa, Neto homenageia ACM: "Dia especial"

Candidato ao Governo da Bahia lembrou dos feitos na região durante sua gestão como prefeito

Redação
Por Redação
Ato com ACM Neto reuniu multidão na Cidade Baixa.
Ato com ACM Neto reuniu multidão na Cidade Baixa. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A Cidade Baixa foi tomada por uma grande mobilização popular nesta sexta-feira, 4, durante mais uma caminhada do candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) em Salvador.

Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos e dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), Neto percorreu as ruas da região em meio a manifestações de carinho, reconhecimento e apoio da população.

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Antes do início da caminhada, o candidato destacou a relação construída com a Cidade Baixa durante sua passagem pela administração municipal.

“Eu tenho uma alegria muito grande de resgatar oito anos de trabalho na Cidade Baixa como prefeito de Salvador. Muito foi feito nesses últimos anos, mas novos investimentos devem continuar”, afirmou, em entrevista à imprensa. A caminhada reuniu deputados, vereadores, candidatos e lideranças políticas.

Neto também lembrou a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região durante sua gestão e relacionou a experiência em Salvador aos compromissos que pretende levar para a saúde em todo o estado. Segundo ele, ampliar a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) será uma das prioridades para enfrentar a fila da regulação.

“Aqui nós implantamos uma UPA, uma unidade de 24 horas de atendimento na saúde, e na época foi decisiva para evitar a superlotação de hospitais. Mas a gente sabe que ainda existe problema na fila da regulação em toda a Bahia. Então, aumentar o número de leitos hospitalares, o número de UTIs em nosso estado é um compromisso nosso, que é decisivo para quem usa o sistema público de saúde”, disse.

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Homenagem a ACM

A caminhada ocorreu no dia em que Antonio Carlos Magalhães, avô de ACM Neto, completaria 99 anos. Questionado pela imprensa, Neto se emocionou ao falar do legado do ex-governador e ex-senador e afirmou que pretende carregar para o governo do Estado o mesmo sentimento de defesa dos interesses da Bahia.

“É um dia especial, em que a gente lembra a memória de meu avô, Antonio Carlos Magalhães. Sem dúvida, foi o baiano que mais amou a Bahia e, nas últimas décadas, o baiano que mais lutou pelo nosso Estado. Se estivesse hoje, ele completaria 99 anos”, disse.

“Apesar de já ter nos deixado há quase 20 anos, seu legado continua vivo na memória e no coração dos baianos, as suas obras, as suas realizações e toda a sua luta pela Bahia. O que a gente, nesse momento, lembra com mais carinho é do amor de ACM pela Bahia, como ele lutava pelo nosso Estado, colocava a Bahia em primeiro lugar. É algo que eu quero levar comigo, se Deus me der a oportunidade de ser governador do nosso Estado”, completou Neto.

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ACM Neto Cidade Baixa eleições na Bahia

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