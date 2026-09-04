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PROTESTO BOLSONARISTA

Ato “Fora Moraes” em Salvador reforça pedido de prisão de ministro

Manifestação aconteceu nesta sexta-feira, 4, no Jardim de Alah

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Bolsonaristas fizeram ato no Jardim de Alah.
Bolsonaristas fizeram ato no Jardim de Alah. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Bolsonaristas realizaram nesta sexta-feira, 4, de um ato no Jardim de Alah, em Salvador, que pediu o impeachment e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Batizada de “Fora Moraes”, a mobilização reuniu apoiadores da direita e foi marcada por um buzinaço e pela exibição de faixas com críticas ao magistrado e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Participaram da manifestação, deputado estadual Leandro de Jesus, o vereador de Salvador Cézar Leite, candidato a deputado estadual, e os também candidatos à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Rocheane Rocha e Davy Jackson.

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A participação de Leandro ocorre poucos dias depois de o parlamentar baiano adotar uma medida formal relacionada a Moraes.

Na última terça-feira (1º), o deputado protocolou no Supremo uma manifestação solicitando que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie a possibilidade de requerer a prisão preventiva do ministro. A iniciativa foi tomada após a divulgação de novos elementos das investigações envolvendo o Banco Master.

“Diante da gravidade do que veio a público, esses fatos precisam ser investigados com rigor e transparência. Ninguém pode estar acima da lei”, declarou Leandro na ocasião.

O episódio está inserido em um momento de tensão no STF em torno do caso Master.

Nesta sexta-feira, 4, foi noticiado que o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, deu prazo de cinco dias úteis para que Moraes, André Mendonça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, prestem esclarecimentos em procedimento aberto para apurar possíveis irregularidades relacionadas às investigações.

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eleições na Bahia fora moraes Leandro de Jesus

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