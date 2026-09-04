PL prioriza João Roma e ignora candidatos ao Senado no Nordeste

Siga o A TARDE no Google

Ex-ministro da Cidadania durante o governo Jair Bolsonaro, João Roma se tornou uma das principais candidaturas do PL ao Senado nas eleições deste ano. Até o momento, o candidato recebeu a maior fatia da legenda bolsonarista na região Nordeste.

O portal A TARDE fez um levantamento no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de todos os nomes do partido na região, que tem um histórico de eleger uma maioria de senadores e deputados próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no século XXI.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

João Roma, único candidato do PL ao Senado na Bahia, recebeu R$ 4.500.000,00 da direção nacional da legenda. A segunda maior doação da sigla no Nordeste foi para Alcides Fernandes, postulante a senador pelo Ceará, na quantia de R$ 4.440.000,00.

Alcides foi o único candidato do PL, além de Roma, a ultrapassar a casa dos R$ 4 milhões no Nordeste.

Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, em um dos momentos mais delicados da pandemia da Covid-19, recebeu R$ 3.810.000,00 do PL para sua candidatura ao Senado pela Paraíba, seguido por Tiago Junqueira, do Piauí, que recebeu R$ 3.800.000,00 da legenda.

Candidatos recebem menos da metade de Roma

Outros candidatos do PL ao Senado pelos estados nordestinos receberam quantias que não atingem sequer a metade do valor repassado pela direção nacional a João Roma.

Coronel Hélio, que disputa uma das duas cadeiras em jogo pelo Rio Grande do Norte, recebeu R$ 1.500.000,00, três vezes menos que o ex-ministro.

Já Mendonça Filho, ex-ministro da Educação e candidato ao Senado por Pernambuco, recebeu R$ 1.000.000,00 da direção nacional até o momento.

PL fecha as portas para dois candidatos

Dois candidatos ao Senado no Nordeste pelo PL ainda não receberam repasses da direção nacional da legenda: Cidônio Gonçalves, do Maranhão, e Coronel Rocha, que tenta uma cadeira por Sergipe.

A nível de comparação, o companheiro de chapa de Coronel Rocha em Sergipe, Rodrigo Valadares, também do PL, recebeu R$ 3.000.000,00 da direção nacional do partido.

Lista de valores doados pelo PL nacional

João Roma - R$ 4.500.000,00

Alcides Fernandes (CE) - R$ 4.440.000,00

Marcelo Queiroga (PB) - R$ 3.810.000,00

Tiago Junqueira (PI) - R$ 3.800.000,00

Rodrigo Valadares (SE) - R$ 3.000.000,00

Coronel Hélio (RN) - R$ 1.500.000,00

Mendonça Filho (PE) - R$ 1.000.000,00

Cidônio Gonçalves (MA) - 0

Coronel Rocha (SE) - 0



PL trata candidatura de Roma como prioridade

A candidatura de João Roma é vista pelo PL como uma das prioridades na disputa eleitoral deste ano. Segundo informações recentes de A TARDE, a legenda entende que eleger um senador por um estado majoritariamente ‘petista’ ajuda a fortalecer a bancada na próxima legislatura.

Um dos pontos argumentados pelo PL é de que um número maior de senadores próximos a Flávio Bolsonaro, independente de sua vitória para a presidência da República, pode tirar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) da zona de conforto.

O impeachment de magistrados da Corte, com prioridade para Alexandre de Moraes, é uma das pautas da maioria dos candidatos do clã bolsonarista este ano.