ELEIÇÕES
PL prioriza João Roma e ignora candidatos ao Senado no Nordeste
Portal A TARDE faz levantamento sobre valores repassados
Ex-ministro da Cidadania durante o governo Jair Bolsonaro, João Roma se tornou uma das principais candidaturas do PL ao Senado nas eleições deste ano. Até o momento, o candidato recebeu a maior fatia da legenda bolsonarista na região Nordeste.
O portal A TARDE fez um levantamento no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de todos os nomes do partido na região, que tem um histórico de eleger uma maioria de senadores e deputados próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no século XXI.
João Roma, único candidato do PL ao Senado na Bahia, recebeu R$ 4.500.000,00 da direção nacional da legenda. A segunda maior doação da sigla no Nordeste foi para Alcides Fernandes, postulante a senador pelo Ceará, na quantia de R$ 4.440.000,00.
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Alcides foi o único candidato do PL, além de Roma, a ultrapassar a casa dos R$ 4 milhões no Nordeste.
Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, em um dos momentos mais delicados da pandemia da Covid-19, recebeu R$ 3.810.000,00 do PL para sua candidatura ao Senado pela Paraíba, seguido por Tiago Junqueira, do Piauí, que recebeu R$ 3.800.000,00 da legenda.
Candidatos recebem menos da metade de Roma
Outros candidatos do PL ao Senado pelos estados nordestinos receberam quantias que não atingem sequer a metade do valor repassado pela direção nacional a João Roma.
Coronel Hélio, que disputa uma das duas cadeiras em jogo pelo Rio Grande do Norte, recebeu R$ 1.500.000,00, três vezes menos que o ex-ministro.
Já Mendonça Filho, ex-ministro da Educação e candidato ao Senado por Pernambuco, recebeu R$ 1.000.000,00 da direção nacional até o momento.
PL fecha as portas para dois candidatos
Dois candidatos ao Senado no Nordeste pelo PL ainda não receberam repasses da direção nacional da legenda: Cidônio Gonçalves, do Maranhão, e Coronel Rocha, que tenta uma cadeira por Sergipe.
A nível de comparação, o companheiro de chapa de Coronel Rocha em Sergipe, Rodrigo Valadares, também do PL, recebeu R$ 3.000.000,00 da direção nacional do partido.
Lista de valores doados pelo PL nacional
- João Roma - R$ 4.500.000,00
- Alcides Fernandes (CE) - R$ 4.440.000,00
- Marcelo Queiroga (PB) - R$ 3.810.000,00
- Tiago Junqueira (PI) - R$ 3.800.000,00
- Rodrigo Valadares (SE) - R$ 3.000.000,00
- Coronel Hélio (RN) - R$ 1.500.000,00
- Mendonça Filho (PE) - R$ 1.000.000,00
- Cidônio Gonçalves (MA) - 0
- Coronel Rocha (SE) - 0
PL trata candidatura de Roma como prioridade
A candidatura de João Roma é vista pelo PL como uma das prioridades na disputa eleitoral deste ano. Segundo informações recentes de A TARDE, a legenda entende que eleger um senador por um estado majoritariamente ‘petista’ ajuda a fortalecer a bancada na próxima legislatura.
Um dos pontos argumentados pelo PL é de que um número maior de senadores próximos a Flávio Bolsonaro, independente de sua vitória para a presidência da República, pode tirar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) da zona de conforto.
O impeachment de magistrados da Corte, com prioridade para Alexandre de Moraes, é uma das pautas da maioria dos candidatos do clã bolsonarista este ano.