Ato com Jerônimo, Rui e Wagner reúne mais de 20 mil pessoas em Itabuna

Mais de 20 mil pessoas acompanharam, nesta sexta-feira, 4, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues em uma grande mobilização política em Itabuna. Os apoiadores tomaram as ruas do município e marcaram mais uma demonstração de apoio à candidatura de Jerônimo ao Governo e às de Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado.

Diante da multidão, Jerônimo destacou a dimensão do ato e a disposição da população em participar do processo eleitoral.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Olha o tamanho dessa caminhada. É o povo vindo para a rua, trazendo sua energia, sua esperança e dizendo que quer continuar avançando. Uma caminhada desse tamanho não se constrói de cima para baixo. Ela nasce do sentimento das pessoas e da vontade de ver a Bahia seguir em frente", afirmou.

O governador também ressaltou que a presença de milhares de pessoas em Itabuna reforça a força política do grupo que reúne lideranças municipais, estaduais e federais em torno do projeto de continuidade da gestão.

Hoje Itabuna deu um recado muito forte. Essa multidão não veio apenas para caminhar, veio para mostrar que existe um time mobilizado, que tem lado e que sabe o que quer para a Bahia. Quando a rua responde dessa forma, a gente percebe que a nossa mensagem está chegando e que a campanha está ganhando cada vez mais força Jerônimo Rodrigues, governador

Ato em Pau da Lima

Na manhã de hoje, Jerônimo Rodrigues realizou uma grande caminhada no bairro de Pau da Lima. O ato marcou o início da contagem regressiva de 30 dias para as eleições e reuniu apoiadores e moradores da região.

Ato em Pau da Lima atraiu grande público. - Foto: Erickson Araújo

“Pau da Lima está recebendo hoje a festa da vitória de Lula, Jero, Wagner e Rui. Tá muito lindo aqui! Iniciando a contagem regressiva para, daqui a um mês, 4 de outubro, chegarmos com toda força às urnas”, afirmou Jerônimo durante o ato. Para o governador, esse é o momento de intensificar ainda mais a mobilização para a reta final da campanha.

Jerônimo esteve ao lado dos candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner, e do vice-governador Geraldo Júnior. A chapa foi cercada por moradores e apoiadores, tirou selfies, abraçou eleitores e recebeu palavras de incentivo.