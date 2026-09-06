Em Cansanção, Jerônimo promete retribuir apoio do povo com trabalho

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), participou de uma caminhada pelas ruas de Cansanção (nordeste do estado), neste domingo, 6.

Na ocasião, além de defender a continuidade do projeto político liderado pelo presidente Lula (PT) na Bahia, afirmou que a resposta ao apoio recebido nas ruas será dada com trabalho, parceria e mais investimentos.

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Jerônimo relembra dificuldades históricas do sertão baiano

“Um domingo de tarde é difícil se fazer um movimento. Vocês não estão enxergando aqui o que nós estamos enxergando. Essa avenida não coube. Portanto, a nossa gratidão a gente paga com trabalho, com parceria”, afirmou Jerônimo.

Ao relembrar as dificuldades históricas enfrentadas pelo sertão, Jerônimo ressaltou os investimentos realizados pelas gestões petistas no estado, nos últimos anos, e afirmou que ainda há muito a avançar.

“A imagem que nós tínhamos dessa região do sertão era uma região de casa de chão batido, era uma região com uma imagem escura no campo, sem luz para tudo. Faltava água tratada. Eu sei, fizemos muito, mas ainda tem muito para fazer, e nós vamos fazer”, garantiu.

Prefeita declara apoio a Jerônimo

Ainda durante a passagem pela cidade, Jerônimo Rodrigues recebeu o apoio da prefeita da cidade, Vilma Gomes (MDB) — em 2022 marchou ao lado de ACM Neto.

“Em 2022, eu não estive com você, mas eu conheci, comecei a conversar, ouvi o seu coração e a sua voz. E aí eu estou aqui de corpo, de coração e de alma”, afirmou a prefeita.

Vilma Gomes (à esquerda) participa de ato em Cansanção ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Thassio Ramos

Vilma também pediu o engajamento da população de Cansanção para que a eleição ao governo da Bahia termine já no primeiro turno.

“Nós precisamos estar com esse time, esse time de corpo e coração para com nosso povo. No dia 4 de outubro, vamos dar a vitória a esse time no primeiro turno”, declarou a gestora municipal.